Hammer-Finalspieltag an der Waldbühne

Am kommenden Samstag ab 14.00 Uhr treffen sich auf der Sportanlage an der Waldbühne in Kloster Oesede - die Heimspielstätte des VFL Kloster Oesede - die vier Topteams der Kreisligen Osnabrück - Staffel A - und Staffel B - zum Pokalfinale und dem Spiel um den dritten Platz. Bei den Spielen ist von einem großen Zuschaueransturm auszugehen. Es wird eine frühzeitige Anreise empfohlen. Die Spiele werden im Fupa-Liveticker übertragen.