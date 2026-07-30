Hammer-Auftakt: SC Unterbach trifft auf drei Schwergewichte

Trainer Bellinghausen und sein Team erwischen einen schweren Saisonauftakt – Foto: Alexander Biehler

Beim „Sommerturnier“ des TuS Gerresheim warten die nächsten Testspiele auf den SC Unterbach. Austragungsort ist der Sportplatz an der Heyestraße. Im Modus jeder gegen jeden werden jeweils zweimal 35 Minuten gespielt.

An diesem Freitag startet der Bezirksliga-Aufsteiger um 20 Uhr gegen den künftigen Punktspielrivalen Lohausener SV. Tags darauf geht es um 14.30 Uhr gegen das Team des Ausrichters und um 17.30 Uhr gegen Sportfreunde Gerresheim.

Straffes Auftaktprogramm für den SCU

Die ersten vier Spieltage in der Bezirksliga, Gruppe 1, sind für das Team von Chefcoach Axel Bellinghausen zweifellos richtige Herausforderungen. Der Auftakt am 16. August beim letztjährigen Aufsteiger SV Hösel scheint ja durchaus machbar, aber dann folgen drei Gegner, die der Papierform nach als fußballerische Schwergewichte einzustufen sind. Zur Heimpremiere am 23. August (Anstoß 15.30 Uhr) wird der Vierte der vergangenen Saison DJK Sparta Bilk erwartet. Eine Woche darauf (30. August – 15.30 Uhr) geht es zur SG Benrath-Hassels, die zuletzt auf Rang drei landete und (natürlich) in der neuen Spielzeit erneut als Aufstiegskandidat gehandelt wird. Und dann ist da noch der aus der Landesliga abgestiegene Traditionsklub TuRU 80 Düsseldorf, der am 6. September (15.30 Uhr) seine Visitenkarte in Unterfeldhaus abgibt.