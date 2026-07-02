Hammer-Auftakt für den VfL

Der Fahrplan für die Rückkehr in die 2. Bundesliga steht fest. Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht und dem VfL Osnabrück gleich zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe beschert. Am ersten Spieltag reisen die Lila-Weißen zum 1. FC Heidenheim, ehe eine Woche später das erste Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg steigt. Auswärtsstart auf der Ostalb Mit dem Gastspiel in Heidenheim wartet direkt eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison auf die Mannschaft von Timo Schultz. Rund 520 Kilometer trennen Osnabrück vom ersten Spielort der neuen Zweitliga-Spielzeit.

Vor heimischem Publikum feiert der VfL anschließend seine Rückkehr an die Bremer Brücke gegen den 1. FC Magdeburg. Danach folgt eine ungewöhnliche Konstellation: Weil die Osnabrücker ihre Erstrundenpartie im DFB-Pokal erst Anfang September austragen, steht nach dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum zunächst ein spielfreies Wochenende an. Anfang September erwartet die Fans eine intensive Heimspielphase. Nach dem DFB-Pokalduell gegen den FC Bayern München empfängt der VfL zunächst Eintracht Braunschweig und anschließend Hertha BSC an der Bremer Brücke. Gleich drei attraktive Heimspiele innerhalb kurzer Zeit versprechen einen stimmungsvollen Start in den Fußballherbst.