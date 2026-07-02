Hammer-Auftakt für den VfL

Der Fahrplan für die Rückkehr in die 2. Bundesliga steht fest. Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag den Spielplan für die Saison 2026/27 veröffentlicht und dem VfL Osnabrück gleich zum Auftakt eine anspruchsvolle Aufgabe beschert. Am ersten Spieltag reisen die Lila-Weißen zum 1. FC Heidenheim, ehe eine Woche später das erste Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg steigt.
Auswärtsstart auf der Ostalb
Mit dem Gastspiel in Heidenheim wartet direkt eine der weitesten Auswärtsfahrten der Saison auf die Mannschaft von Timo Schultz. Rund 520 Kilometer trennen Osnabrück vom ersten Spielort der neuen Zweitliga-Spielzeit.
Vor heimischem Publikum feiert der VfL anschließend seine Rückkehr an die Bremer Brücke gegen den 1. FC Magdeburg. Danach folgt eine ungewöhnliche Konstellation: Weil die Osnabrücker ihre Erstrundenpartie im DFB-Pokal erst Anfang September austragen, steht nach dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum zunächst ein spielfreies Wochenende an.
Anfang September erwartet die Fans eine intensive Heimspielphase. Nach dem DFB-Pokalduell gegen den FC Bayern München empfängt der VfL zunächst Eintracht Braunschweig und anschließend Hertha BSC an der Bremer Brücke. Gleich drei attraktive Heimspiele innerhalb kurzer Zeit versprechen einen stimmungsvollen Start in den Fußballherbst.
Derby und Bundesliga-Wiedersehen
Auch darüber hinaus hält der Spielplan einige Höhepunkte bereit. Mitte Oktober steht das traditionsreiche Derby bei Arminia Bielefeld auf dem Programm. Zwei Wochen später gastiert der VfL beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg.
Im Dezember folgt das Heimspiel gegen den FC St. Pauli, ehe die Hinrunde kurz vor Weihnachten mit einer Auswärtsreise zum 1. FC Nürnberg endet – inklusive der Möglichkeit für viele Anhänger, den Christkindlesmarkt zu besuchen.
Der Abschluss der ersten Saisonhälfte erfolgt erst Mitte Januar. Dann empfängt der VfL den SV Darmstadt 98 an der Bremer Brücke. Gleichzeitig kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Osnabrücker Lars Kehl.
Das letzte Saisonspiel bestreiten die Lila-Weißen am 23. Mai 2027 auswärts beim SV Darmstadt 98 am Böllenfalltor.
Bislang hat die DFL lediglich die grundsätzliche Reihenfolge der Begegnungen veröffentlicht. Die exakten Spieltermine der ersten beiden Spieltage sollen bereits in der kommenden Woche folgen. Anschließend werden schrittweise auch die weiteren Spieltage zeitgenau angesetzt. Für die Fans des VfL beginnt damit die konkrete Planung einer Saison, die schon vor dem ersten Anpfiff zahlreiche attraktive Duelle verspricht.