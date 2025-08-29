Hammer: 26 Spieler verlassen Verein, der mit neuem Mut weitermacht

Der FSV Forst Borgsdorf aus der 1. Kreisklasse Wst Oberhavel/Barnim hat eine turbulente Wechselperiode hinter sich. Das teilt der Verein dazu mit:

die Wechselfrist neigt sich dem Ende zu – nur noch wenige Tage bis zum 31.08.2025.

Viele unserer ehemaligen Spieler wollten diesen Weg gemeinsam gehen und unter der Leitung von Robin Schukat beim BBC08 weiterspielen. Er übernimmt in Birkenwerder die 2. Männermannschaft und sucht für sich eine neue sportliche Herausforderung.

Der Verein hat eine turbulente Wechselperiode hinter sich. Das Trainerteam der Männermannschaft um Robin Schukat hat gemeinsam mit nahezu dem gesamten Kader der Saison 2024/25 den Verein verlassen. Wir als Verein konnten den diversen Forderungen des Trainers nicht nachkommen und so haben rund 90 Prozent der Spieler (26 aktive Spieler) den Verein in Richtung Birkenwerder verlassen. Eine schwere Hypothek, um überhaupt eine Mannschaft zur neuen Saison zu stellen.

Wir als Verein haben uns mit Birkenwerder über die Wechselmodalitäten abgestimmt. Hierzu ist es üblich, dass der abgebende Verein eine Entschädigung erhält, auf die wir auch bestanden haben. Schließlich mussten wir für unsere neue Mannschaft ebenfalls andere Vereine entschädigen.

Der BBC08 hatte bereits Anfang August für zwei ehemalige Leistungsträger der Borgsdorfer Männermannschaft (Heinrich Bredow und Niclas Hentze) die festgeschriebene Ablöse bezahlt. Auch Sie suchen eine neue Herausforderung, schließen sich aber nicht der 2. Männermannschaft unter Robin Schukat an, sondern der 1. Männermannschaft beim BBC08. Wir beglückwünschen beide zur neuen sportlichen Herausforderung.

Die restlichen 24 Spieler werden vermutlich in der zweiten Mannschaft des BBC08 auf Tore- und Punktejagd gehen. Aktuell hat der BBC08 für nur 5 weitere Spieler (Paul Rogosky, Andrii Krevskyi, Maximilian Täubert, Pascal Heinrich, Jannis Vogel) die vorgeschriebene Ablöse bezahlt. Die dafür von Herrn Schukat getroffenen Auswahlkriterien scheinen sportliche Erwägungen gehabt zu haben.

Für viele andere Spieler bedeutet das leider das Nachsehen, da Sie bisher keine Freigabe haben. Dies führt dazu, dass die betroffenen Spieler bis zum 01.11.2025, ca. 8 Spiele, pausieren müssen. Der vermutlich ursprüngliche Plan (zumindest haben wir das von mehreren Quellen gehört), unseren Verein ohne spielfähigen Kader zurückzulassen, um so die Ablösefreiheit für alle Spieler zu erwirken, ist nicht aufgegangen. Dass solche Überlegungen in einer Kreisklasse angestellt werden, ist aus unserer Sicht sehr bedenklich.

Wir danken den wenigen Spielern, die sich am letzten Trainingstag, neben den 26 Austrittserklärungen, doch noch zu offenen Feedbackgesprächen bereit erklärt hatten.

Auch wenn die komplette Mannschaft der Saison 2024/25 den Verein verlassen hat und sich sicherlich mehr Wertschätzung vom neuen Verein erhofft hätte – wir blicken nach vorne und werden auch an uns arbeiten!

Für alle Spieler, für die der aufnehmende Verein BBC08 bisher keine Ablöse zahlen konnte oder wollte, gilt:

Wir freuen uns auf Euch!

Gemeinsam mit unserem bestehenden Kader starten wir in einen NEUANFANG, bei dem nicht nur die sportliche Leistung zählt, sondern auch der menschliche Zusammenhalt im gesamten Verein. Wer diesen Weg mitgehen möchte, ist bei uns gern willkommen.

Der Verein möchte sich insbesondere bei Hendrik Hesse bedanken, der als neuer starker Mann im Verein die sportlichen Geschicke leiten soll.

Ein Anfang ist gemacht und der Verein wird an diesen Herausforderungen wachsen. Rückschläge und nicht optimale Entscheidungen gehören im Leben leider dazu.

Wir freuen uns auf die neue Saison und wünschen natürlich jedem ehemaligen Spieler alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Zeit im Verein.

Der Vorstand.