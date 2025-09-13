Nicht stolpern möchte Fußball-A-Ligist TV Lampertheim (vorn Sebastian Kutschera) im Heimspiel am Samstag gegen Aufsteiger SG Hammelbach/Scharbach. Schließlich wird in Lampertheim an diesem Wochenende Kerwe gefeiert (Archiv). Foto: Thorsten Gutschalk

Hammelbach: Leistung okay, Kontostand nicht A-Liga: Aufsteiger beim TV Lampertheim gefordert +++ Der will aber gut gelaunt Kerwe feiern

Bergstraße (atth). Dank des Treffers von Miguel Maurico in der dritten Minute der Nachspielzeit gewann A-Ligist TSV Aschbach vor Wochenfrist noch mit 2:1 gegen Aufsteiger SG Hammelbach/Scharbach. Aschbachs Trainer Thomas Baucsek kann nicht umhin, seiner Elf eine schwache Leistung zu bescheinigen. „Aber solche Spielen, bei denen Du nicht so recht weißt, warum Du sie gewonnen hast, gehören im Laufe einer langen Runde einfach hinzu. Wir brauchen uns nicht entschuldigen, dass wir gewonnen haben“, so Baucsek.

Ziel ist aber, dass sich seine Mannschaft am Sonntag beim VfR Fehlheim II wesentlich besser präsentiert. Baucsek: „Wenn wir bis zur Winterpause unter den besten drei Mannschaften der Liga bleiben wollen, müssen wir in Fehlheim gewinnen.“ Die SG Hammelbach/Scharbach tritt am Samstag beim abwehrstarken TV Lampertheim an „Im vorderen Drittel könnte es spielerisch etwas besser klappen. Wir spielen unsere Chancen nicht zwingend genug heraus“, sagt SG-Trainer Oliver Zeug. Ansonsten aber passe es bei seiner Elf, wenn auch die Punkte fehlen: „So etwas wie in Aschbach dürfen wir nicht wiederholen, dass wir nach einer kämpferisch und spielerisch guten Leistung am Ende mit leeren Händen dastehen.“

Personell hat Zeug Sorgen. Neben den Langzeitverletzten Denni Glesman (Schambeinentzündung) und Nicolas Emig (Knie) droht der Ausfall von Finn Fiederlein (Rücken) und André Fischer (Rippenverletzung). „Beide bildeten in der vergangenen Saison unsere starkes Innenverteidigerduo, das nahezu alle Spiele absolvierte. Es würde sehr wehtun, wenn einer der beiden ausfallen würde“, sagt Zeug.

Der TV Lampertheim möchte sein Kerwespiel gewinnen. „Wir wollen wie in den Spielen gegen Hambach und Hofheim auftreten, den Schwung mitnehmen“, hofft TVL-Trainer Ümit Erdem, der nur um den Einsatz von Samet Görgülü und Bashiru Amadu bangt.