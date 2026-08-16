Hammahs Tormaschine läuft

Jeweils dreimal trafen Nino Johansen und Till Funke. – Foto: Verein

"Beide Abwehrreihen haben heute extrem viel zugelassen. Hammah hatte den Vorteil, dass sie im Angriff nicht so viel liegengelassen haben, wie wir. Die Offensive war einfach effektiver.

Auch wir hatten viele eins gegen eins Situationen, sind dabei aber nicht clever genug gewesen und immer wieder am Hammah-Torwart Tom Dittmer gescheitert.

Für die Zuschauer ein Spektakel, für uns aber enttäuschend. Wir haben in den ersten zwei spielen zumindest bewiesen, dass wir in der Klasse mithalten können. Mittwoch haben wir schon die Gelegenheit, es besser zu machen", sagt Michael Stüve, der mit seinem Team in einer vorgezogenen Partie des 3. Spieltages gegen die SV Drochtersen/Assel IV ranmuss.

Schiedsrichter: Leon-Maximilian Holtfreter

Tore: 0:1 Till Funke (19.), 0:2 Benedikt Funke (22.), 0:3 Till Funke (30.), 1:3 Jorre Wibusch (32.), 1:4 Benedikt Funke (38.), 2:4 Nino Johansen (50.), 2:5 Maximilian Puschmann (51.), 2:6 Till Funke (55.), 2:7 Maximilian Puschmann (60.), 3:7 Nino Johansen (75.), 4:7 Nino Johansen (89.).