Hammah vor dem Aufstieg

Die Hammaher profitierten am 19. Spieltag auch von der Niederlage der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg beim abstiegsgefährdeten MTV Wangersen. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte MTV-Torjäger Jonas Burckhardt für den umjubelten Siegtreffer. Bei nur noch drei Begegnungen dieses Spitzenduos und acht Punkten Vorsprung können die Hammaher den Aufstiegssekt kaltstellen. Die SV Drochtersen/Assel V auf Platz drei hat noch zwei Spiele mehr auf dem Zettel, kann beiden Teams noch gefährlich werden.

Durch den Überraschungssieg des MTV Wangersen wird die Luft für den SSV Hagen III, 1:3 in Heinbockel, und den Schwinger SC, 0:3 in Estebrügge, immer dünner. Selbst Schlusslicht SV Agathenburg/Dollern II fängt an, Spiele zu gewinnen. Die Viedts-Elf besiegte die SV Ahlerstedt/Ottendorf V mit 1:0 und hat bei erst 17 Spielen jetzt noch sieben Zähler Rückstand zum rettenden 10. Platz. Es bleibt also spannend.

Bei den Torjägern bleibt Wangersens Jonas Burckhardt mit 19 Treffern weiter ungefährdet auf Platz 1, jetzt vor Ole Zureck vom MTV Hammah III mit 12 Treffern.