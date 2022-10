– Foto: Tom Werny

Hammah verliert erstes Saisonspiel Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Landkreis. Spitzenreiter MTV Hammah verlor in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 4 erstmals, wie auch Eintracht Immenbeck. Die Hedendorfer durften dagegen nach langer Zeit mal wieder jubeln.

Seit dem ersten Spieltag warteten die VSV auf einen Sieg. Jetzt wurde der langersehnte Dreier entsprechend gefeiert. Lange Zeit sah es keinesfalls nach einem deutlichen Sieg der Gastgeber aus, denn beide Teams agierten auf Augenhöhe mit gleichwertig verteilten Chancen. Mit dem Pausenpfiff dann aber die 1:0-Führung der Hausherren. Nach Foul an Bartosz Ziobro verwandelte Luis Krone den Elfmeter. Die Bargstedter schienen geschockt, verloren mehr und mehr die Spielkontrolle und die in der Chancennutzung resoluten VSVer konnten bis auf 3:0 erhöhen. Florian Mance war Doppeltorschütze, einmal per Fuß, das zweite Mal per platzierten Kopfball. Die TuSer bäumten sich kurz auf, konnten durch einen Strafstoß von Nico Siebrecht nach Foul an Joshua Zintel verkürzen. An eine Wende war aber nicht zu denken und so erhöhten die Hedendorfer in der Schlussminute durch Justin Barke nach Sololauf auf den 4:1-Endstand. Beim Sieger verdiente sich Abwehrspieler Andreas Roloff die Bestnote und Trainer Sandy Wilhelm durfte ein angenehmes Fazit ziehen: "Das war ein enorm wichtiger Erfolg für uns, mit dem wir Anschluss ans Tabellenmittelfeld gefunden haben. So klar, wie es nach dem Ergebnis klingt, war die Sache nicht. Am Ende sind wir aber verdienter Gewinner durch die konsequente Verwertung unserer Möglichkeiten in der zweiten Hälfte. "Weit weniger erfreut zeigte sich TuS-Coach Marcus Böckmann: "Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen, am Verdienst des Sieges der VSVer gibt es aber keine Zweifel. Unsere Leistung war völlig unbefriedigend, aber das hatte sich schon unter der Woche abgezeichnet, als wir wegen Krankheiten sogar das Donnerstag-Training absagen mussten." Bleibt zu hoffen, dass sich die Bargstedter schnell erholen, denn der nächste Gegner ist Spitzenreiter Hammah. Tore: 1:0 (45., FE) Krone, 2:0 (65.) Mance, 3:0 (72.) Mance, 3:1 (75., FE) Siebrecht, 4:1 (90.) Barke.

Die FCer bleiben auf eigener Anlage weiter ohne Sieg und mussten bei der 1:2-Niederlage kuriose Gegentore schlucken. Beim 0:1 stellte die gesamte Abwehr in Erwartung eines Pfiffs die Arbeit ein, die Gäste konnten ungehindert die Führung markieren. Und beim 1:2 landete eine Bogenlampe aus 30 Metern im Tor und besiegelte die Niederlage. FC-Trainer Arne Hees: "Die Mannschaft war stets bemüht, aber sie muss ihre spielerische Qualität verbessern, wenn wir punkten wollen." Apensens Coach Sönke Ungeheuer, der im zweifachen Torschützen Hans Bockelmann und Clemens Groth seine besten Akteure hatte: "Durch die Steigerung in Durchgang zwei haben wir verdient gewonnen." Tore: 0:1 (51.) H. Bockelmann, 1:1 (57.) P. Hitzwebel, 1:2 (64.) H. Bockelmann.

D/A III musste die fünfte Niederlage in Folge verdauen und ermöglichte Geversdorf den ersten Saisonsieg. Mit der 3:1-Führung ging zu viel Selbstzufriedenheit einher bei den Gastgebern, die mehr und mehr nachließen und am Ende das Nachsehen hatten. Trainer Dierk Kapke monierte: "Wir haben eine deutliche Führung nachlässig aus der Hand gegeben. Mit den Geschenken an unsere Gegner muss jetzt Schluss sein. Es wird höchste Zeit, dass wir in unserer Lage Punkte einfahren." Tore: 1:0 (18.) Berliner, 2:0 (28.) Zielke, 2:1 (30.) Bebba, 3:1 (32.) Zielke, 3:2 (35.) Nordmann, 3:3 (45.) Nordmann, 3:4 (80.) Mende.

Die Erfolgsserie der FCer hält weiter an. Auch ein 0:2-Rückstand konnte die Gastgeber nicht schocken, denn der Anschlusstreffer vor der Pause gab das Signal zu einer furiosen zweiten Halbzeit. Trainer Martin Gerken bilanzierte: "Nach lethargischen ersten 45 Minuten haben wir dann viel Druck gemacht und mit überzeugender Leistung verdient drei Punkte geholt."Gäste-Trainer Michael Rump musste die erste Niederlage dieser Saison schlucken und beließ es bei einem kurzen Statement: "Zum Auftritt meiner Elf gibt es keinen Kommentar. Deshalb: Glückwunsch an Mu/Ku." Tore: 0:1 (25.) Mernik, 0:2 (32.) Mernik, 1:2 (39.) F. Marzog, 2:2 (60.) F. Marzog, 3:2 (60.) N. Marzog, 4:2 (70., FE) N. Gerken. Gelb-Rot: Höft (90., Immenbeck).

Stinstedt reiste mit zuletzt fünf Siegen in Serie an und schaffte es, dem MTV Hammah die erste Saisonniederlage beizufügen. Früh gerieten die Hausherren ins Hintertreffen, früh kassierten sie die Gelb-Rote Karte für Jakob Kötz. Trainer Hannes Schulz ließ die Unterzahl nicht als Entschuldigung gelten: "Dieses Resultat haben alleine wir verschuldet. Wenn man die Grundtugenden eines jeden Spiels erst in den letzten 25 Minuten abruft, dann hat das Konsequenzen. Die erste Niederlage schmerzt und mal sehen, wie wir das bis zum Auswärtsspiel in Bargstedt aufarbeiten." Tor: 0:1 (11.) Riemann. Gelb-Rot: Kötz (45., MTV).