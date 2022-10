Hammah verliert Derby gegen Heinbockel 3. Kreisklasse: Spitzenteams mit Mühe - Wangersen gewinnt deutlich gegen Großenwörden

In der 3. Kreisklasse setzten sich am 9. Spieltag die Favoriten durch. Die SV Ahlerstedt/Ottendorf V blieb ebenso ungeschlagen, wie Verfolger FC Wischhafen/Dornbusch II.

Schlusslicht SV Drochtersen/Assel VI lieferte sich mit dem Tabellenzweiten FC Wischhafen/Dornbusch II ein interessantes und spannendes Derby. Letztlich setzte sich der Favorit knapp mit 1:2 durch. Nicht weniger eng verlief die Partie des Spitzenreiters SV Ahlerstedt/Ottendorf V gegen den Aufsteiger aus Wiepenkathen. Vielleicht wäre für den TSV mehr als eine 1:2-Niederlage dringewesen , hätten sich die Gäste nicht mit zwei Ampelkarten geschwächt. Ein weiteres interessantes Derby fand in Hammah statt. Der MTV lag gegen den SuSV Heinbockel bereits zur Pause 0:3 zurück, kam bis zur 75. Minute auf 2:3 heran und verlor am Ende 2:4. Für das Team der Trainer Michael Breuer und Tjorven Middeke war es die vierte Niederlage im vierten Heimspiel. Mit dem dritten Sieg in Folge schoss sich die SV Ahlerstedt/Ottendorf IV auf Rang 3. Der knappe 3:2-Erfolg beim FSV Bliedersdorf/Nottensdorf III war schwer erkämpft. Erst kurz vor dem Ende gelang Christian Holst das 2:3. Der höchste Sieg des Spieltages gelang dem MTV Wangersen. Mit 5:0 besiegte die Wolf-Elf den TSV Großenwörden II.

In der Torschützenliste bleibt Heinbockels Hannes Bertram mit 11 Treffern vorne, jetzt vor dem dreifachen Torschützen Simon Laß vom MTV Wangersen, der bereits 10 Treffer erzielte. Am kommenden Freitag treffen die beiden ungeschlagenen Spitzenteams aus Wischhafen/Dornbusch und Ahlerstedt/Ottendorf aufeinander.