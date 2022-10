Hammah steigert sich - Ottensen am Abgrund 1. Kreisklasse: Abstiegsduell endet 8:2 für den MTV - Ottensen präsentiert sich wie ein Absteiger

Dennoch fing alles ganz ordentlich für die Mielke-Elf an. Bereits nach 7 Minuten legte Lasse Zywko Gegenspieler Daniel Augustin im Strafraum. Tim Happernagl verwandelte zum 0:1. Kurz darauf holte Alexander Schröder Jendrik Balzer-Meyer im Strafraum von den Beinen - wieder Elfmeter für die Gäste. Happernagl erhöhte auf 0:2. „Beide Elfmeter waren dämlich und berechtigt. Nach vorne ging bei uns garnichts“, schimpfte MTV-Coach Nico Wellm. Einmal aber doch, als Maik Bube aus fünf Metern nur die Latte traf. Danach ließ Ottensen das 0:3 liegen, Keeper Benedikt Funke klärte im letzten Moment. Ganz wichtig für die Gastgeber war der Anschlusstreffer. Felix Schlichting scheiterte zunächst per Foulelfmeter an Michel Steffens, den Nachschuss verwertete Maximilian Puschmann zum 1:2. „In der Halbzeit wurde es mal richtig laut in unserer Kabine. Ich sagte den Jungs, wenn wir jetzt wieder rausgehen, sind die ersten 10 Minuten wichtig“, so Wellm. Und die Hammaher Kicker hörten gut zu. In den 10 Minuten nach dem Wechsel trafen Maximilian Puschmann per Freistoß und der eingewechselte Philip Pannekamp mit einem schönen Schlenzer. Die Partie war gedreht. In der Folge brachen die Gäste völlig auseinander. Bis zur 89. Minuten trafen die Hammaher noch fünfmal. Felix Schlichting traf dann doch noch und sah auch noch die Ampelkarte, insgesamt ein etwas gebrauchter Tag für den 23-Jährigen. „Für Tim Dubbels freue ich mich besonders. Der haut sich in jedem Training voll rein. Jetzt belohnte er sich mit einem Tor“, sagte Nico Wellm. Seine Mannschaft zeigte in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht. Anders der neue Tabellenletzte. In 54 Minuten ließ man sich von einem keineswegs übermächtigen Gegner 8 Tore einschenken. Wohin geht die Reise des einstigen Kreisligisten aus Buxtehude? Zunächst empfängt der SV am kommenden Wochenende den starken SV Agathenburg/Dollern. Noch auf dem Platz gab es eine laute Ansprache von Björn Mielke. Für den MTV Hammah II geht es in Ottendorf weiter. „Wir wollen das Spiel gegen Ottensen nicht überbewerten, aber Selbstvertrauen für das schwere Auswärtsspiel sollte es gegeben haben“, meinte der Coach abschließend.

Schiedsrichter: Kevin Völckers (Buxtehude ) - Zuschauer: 91

Tore: 0:1 Tim Happernagl (8. Foulelfmeter), 0:2 Tim Happernagl (25. Foulelfmeter), 1:2 Maximilian Puschmann (36.), 2:2 Maximilian Puschmann (50.), 3:2 Philip Pannekamp (56.), 4:2 Felix Schlichting (64.), 5:2 Maximilian Puschmann (75.), 6:2 Maik Bube (78.), 7:2 Philip Pannekamp (87.), 8:2 Tim Dubbels (89.)

Gelb-Rot: Felix Schlichting (82./MTV Hammah II/)

Besondere Vorkommnisse: Felix Schlichting (MTV Hammah II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Michel Steffens (36.).