Hammah schnuppert am überraschenden Coup Nur ein Stader Team kann gewinnen von Tageblatt · Heute, 05:45 Uhr · 0 Leser

Der Bezirksliga-Aufsteiger TuSV Bützfleth hat im Bezirkspokal ein 0:1 gedreht und hat als einziger Kreisvertreter die Qualifikationsrunde überstanden – Foto: Jörg Struwe

Nur Bezirksliga-Aufsteiger TuSV Bützfleth hat die Qualifikationsrunde im Bezirkspokal aus Kreissicht überstanden. Der MTV Hammah hat trotzdem Bemerkenswertes geleistet.

Eigentlich schien die Begegnung früh zu Gunsten Bornreihes entschieden zu sein. Der große Titelfavorit vor der Landesligasaison wurde seiner Favoritenrolle in den ersten 20 Minuten gerecht. Dann leistete Vinzenz van Koll seiner Mannschaft mit einer Notbremse einen Bärendienst (37.). Das war der Knackpunkt, um in das Spiel zurückzukommen – die Jungs haben sehr große Moral bewiesen“, sagt MTV-Coach Pascal Voigt, dessen Team sich trotz der 0:3-Aufholjagd im Elfmeterschießen geschlagen geben musste. „Die Enttäuschung ist zwar groß, trotzdem überwiegt die Freude darüber, wie wir zusammen gearbeitet haben.“ Tore: 0:1 (5.) Dähnenkamp, 0:2 (6., ET) Horn, 0:3 (19.) van Koll, 1:3 (36.) und 2:3 (83.) beide Pye, 3:3 (85.) Staats.

Die Immenbecker waren vor allem im ersten Durchgang sehr gut im Spiel, münzten ihre Möglichkeiten aber nicht entscheidend in Tore um. „Wir haben im Moment ein Problem mit der mentalen Frische, denn das ist Kopfsache“, sagt Trainer Dirk Ahlfeld. „Wir belohnen uns einfach nicht für den Aufwand, den wir betreiben.“ Tore: 1:0 (33.) Endruhn, 1:1 (40.) Jagels, 1:2 (61.) Albrecht, 1:3 (64.) Otten, 1:4 (72.) Marherr, 1:5 (89.) Murley.

Lange sah es nicht danach aus, dass der TuSV Bützfleth mit einer längeren Pokalsaison planen dürfte. Schließlich bewies der Bezirksliga-Aufsteiger jedoch doch den längeren Atem und bog den Rückstand in der Schlussviertelstunde in einen Auswärtssieg um. „Wir sind als Mannschaft bis zur letzten Minute geduldig geblieben“, freut sich TuSV-Coach Can Yildiz. „Wir haben das gesamte Spiel mehr Spielanteile gehabt und irgendwann ist der Knoten geplatzt.“ . Tore: 1:0 (41.) Cosic, 1:1 (78.) Savas, 1:2 (87.) Danaci, 1:3 (90.+4) Topcu. Gestern, 15:00 Uhr TSV Sievern Sievern TSV Apensen TSV Apensen 1 0 Eine Unachtsamkeit ließ den TSV Apensen früh einem Rückstand hinterherrennen. Die Gäste liefen zwar bemüht an, fanden aber zu selten den Weg in die torgefährlichen Räume. „Es ist deutlich mehr drin gewesen, auch weil bei ihnen ein paar Leute gefehlt haben“, sagt Trainer Marco Dierks. „Die clevere Mannschaft hat gewonnen.“ Tor: 1:0 (12.) Manojlovic.