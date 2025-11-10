 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Jörg Jürs kann es noch immer. Der inzwischen 49-Jährige erzielte das wichtige 3:2 für den Schwinger SC gegen Hedendorf/Neukloster III.
Jörg Jürs kann es noch immer. Der inzwischen 49-Jährige erzielte das wichtige 3:2 für den Schwinger SC gegen Hedendorf/Neukloster III. – Foto: Michael Brunsch

Hammah plötzlich Tabellenführer

3. Kreisklasse: D/A V mit Heimpleite gegen Apensen - Wangersen und Schwinge gewinnen im Abstiegskampf

Mit einem 2:1-Derbysieg in Heinbockel hat sich der MTV Hammah III an die Spitze der 3. Kreisklasse gesetzt. Er profitierte von der überraschenden Heimniederlage der Spielvereinigung Drochtersen/Assel V.

Die Kehdinger hatten den TSV Apensen III zu Gast, der zuletzt dreimal in Folge auswärts gewann und dies auch in Drochtersen tat. Der gestürzte Tabellenführer verlor zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel. Durch den vierten Sieg in Folge hat sich neben dem TSV Apensen III auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf V an das Spitzentrio herangeschlichen.

Auch im Abstiegskampf tat sich einiges. Der MTV Wangersen besiegte Schlusslicht Agathenburg/Dollern II mit 3:1 und zeigte ein Lebenszeichen. Der Aufsteiger aus Agathenburg verlor dagegen vorerst den Anschluss zum rettenden Ufer. Der Schwinger SC und SSV Hagen III tauschten die Plätze. Hagen verlor in Ottendorf und Schwinge bezwang die VSV Hedendorf/Neukloster III. In einem Nachholspiel am 16. November 2025 kann sich die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg den Herbstmeistertitel sichern. Dafür reicht dem Team von Trainer Thomas Bobert ein Unentschieden in Hagen.

Gestern, 14:00 Uhr
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
4
2
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
4
2
Abpfiff

Sa., 01.11.2025, 18:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
3
4
Abpfiff

Sa., 08.11.2025, 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
2
3
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
1
2
Abpfiff

Fr., 07.11.2025, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
3
1
Abpfiff

10.11.2025, 20:00 Uhr
Michael BrunschAutor