Hammah plötzlich Tabellenführer

Die Kehdinger hatten den TSV Apensen III zu Gast, der zuletzt dreimal in Folge auswärts gewann und dies auch in Drochtersen tat. Der gestürzte Tabellenführer verlor zum ersten Mal in dieser Saison ein Heimspiel. Durch den vierten Sieg in Folge hat sich neben dem TSV Apensen III auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf V an das Spitzentrio herangeschlichen.

Auch im Abstiegskampf tat sich einiges. Der MTV Wangersen besiegte Schlusslicht Agathenburg/Dollern II mit 3:1 und zeigte ein Lebenszeichen. Der Aufsteiger aus Agathenburg verlor dagegen vorerst den Anschluss zum rettenden Ufer. Der Schwinger SC und SSV Hagen III tauschten die Plätze. Hagen verlor in Ottendorf und Schwinge bezwang die VSV Hedendorf/Neukloster III. In einem Nachholspiel am 16. November 2025 kann sich die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg den Herbstmeistertitel sichern. Dafür reicht dem Team von Trainer Thomas Bobert ein Unentschieden in Hagen.