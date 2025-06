Hammah holt im ersten Jahr den Titel

In der Saison 2001/2002 spielte der MTV Hammah zum letzten Mal eigenständig in der damaligen Altherren Kreisliga Ü32. Dann gab es den Zusammenschluss mit dem MTV Himmelpforten. Was folgte, war ein Auf und Ab, mit Abstiegen und Aufstiegen. Schließlich holte sich die SG in der Saison 2008/2009 den Kreisligatitel. Nach der Saison 2014/2015 war dann allerdings Schluss. Viele Spieler waren in die Ü40 Altseniorenmannschaft gewechselt, eine Ü32 gab es nicht mehr.

Elfers und Jakob stellen Team zusammen