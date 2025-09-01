 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
Der MTV Hammah bejubelt den ersten Saisonsieg.
Der MTV Hammah bejubelt den ersten Saisonsieg. – Foto: Michael Breuer

Hammah holt ersten Sieg

3. Kreisklasse: MTV besiegt Cranz-Estebrügge - Kantersieg für Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg

3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Ein Miniprogramm stand am vergangenen Wochenende in der 3. Kreisklasse an. Lediglich zwei Partien fanden statt. Aber die hatten es in sich.

Schwach war der Fastaufsteiger der vergangenen Spielzeit, MTV Hammah III, in die Saison gestartet. Im dritten Anlauf holte sich die Elf von Michael Breuer und Tjorven Middeke den ersten Sieg und das ausgerechnet gegen den bislang ungeschlagenen ASC Cranz-Estebrügge III. Auch diesmal lief es zunächst für den MTV nicht gut, nach einer halben Stunde lag man mit 1:2 zurück. Dank eines Dreierpacks von Till Funke sprang am Ende aber ein 5:2-Sieg heraus.

Für den MTV Wangersen gibt es weiterhin nichts zu holen - 4. Spiel - 4. Niederlage. Die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg schoss sich gegen den MTV mit einem 8:2 an die Spitze der Tabelle. Auch hier gab es mit Leon-Martin Weißert einen dreifachen Torschützen.

Gestern, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
8
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
5
2

Aufrufe: 01.9.2025, 19:00 Uhr
Michael BrunschAutor