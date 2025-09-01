Hammah holt ersten Sieg

Schwach war der Fastaufsteiger der vergangenen Spielzeit, MTV Hammah III, in die Saison gestartet. Im dritten Anlauf holte sich die Elf von Michael Breuer und Tjorven Middeke den ersten Sieg und das ausgerechnet gegen den bislang ungeschlagenen ASC Cranz-Estebrügge III. Auch diesmal lief es zunächst für den MTV nicht gut, nach einer halben Stunde lag man mit 1:2 zurück. Dank eines Dreierpacks von Till Funke sprang am Ende aber ein 5:2-Sieg heraus.

Für den MTV Wangersen gibt es weiterhin nichts zu holen - 4. Spiel - 4. Niederlage. Die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg schoss sich gegen den MTV mit einem 8:2 an die Spitze der Tabelle. Auch hier gab es mit Leon-Martin Weißert einen dreifachen Torschützen.