Hammah hat kein Mitleid mit dem VfL Fredenbeck 1. Kreisklasse: Kreisligaabsteiger besiegt Aufsteiger deutlich mit 8:1 - VfL geht die Luft aus von Michael Brunsch · Gestern, 22:30 Uhr · 0 Leser

Fredenbecks Trainer Danilo Wutke musste sich mal wieder ins Tor stellen und verletzte sich später. – Foto: Michael Brunsch

Wird das 8:1 das neue Lieblingsergebnis des MTV Hammah II? Vor einer Woche gewann die Elf des neuen Trainers Tjorven Middeke so im Pokal gegen Großenwörden, jetzt gegen den VfL Fredenbeck. Besonders im zweiten Durchgang ließen die Hammaher noch einige gute Gelegenheiten aus, trafen insgesamt dreimal das Aluminium.

Zunächst sah es nach einem offenen Schlagabtausch aus. Beide Mannschaften gingen aggressiv vorne drauf und das bei Temperaturen um die 32 Grad. Das Team des MTV scheint früher als erwartet ein neues Gesicht zu bekommen, ein Mix aus zweiter und dritter Mannschaft plus Marvin Rapp, der viele Jahre für die erste Mannschaft in der Bezirksliga und Kreisliga kickte. Anders die Lage beim VfL Fredenbeck. Zum Pokalspiel gegen Hedendorf/Neukloster II konnte das Team nicht antreten, da nicht genügend Spieler zur Verfügung standen. Die Unruhe merkte man der Elf von Danilo Wutke zunächst nicht an. Fußballerisch haben sie auch im teilweise hohen Alter noch einiges drauf. Nur mit der Kraft sollte man etwas besser haushalten, vielleicht erst einmal die Defensive stärken. So stand es bereits nach knapp 20 Minuten 3:0. Marvin Rapp und zweimal Maxi Puschmann hatten frühzeitig den Deckel draufgemacht, denn bei diesen Temperaturen war klar, das zweifelsohne immernoch gute Spieler wie Christian Hink (46 Jahre) oder Christian Lohse (40) das hohe Anfangstempo irgendwann merken werden.

Hammahs Routinier strotzte nur so vor Spielfreude, vergab aber einige gute Gelegenheiten. – Foto: Michael Brunsch

Nach dem 3:0 verflachte die Begegnung bis zum Pausenpfiff des fast mühelos agierenden Schiedsrichter Stefan Moche. Beide Mannschaften beackerten sich körperlich und manchmal verbal, aber alles im Rahmen. Es war bis zum Ende ein faires Spiel. Der zweite Durchgang wurde für die Gäste hart. Die Hitze und ein Tor nach dem anderen. Zwischendrin dann immer mal halbe Torchancen, die dann auch den Ehrentreffer durch Abwehrchef Ramazan Kapci rechtfertigten. Bitter für die Fredenbecker, dass sich Keeper Danilo Wutke bei einem etwas übermütigen Laufduell mit Leif-Erik Berneis verletzte. Hätte Marvin Rapp an diesem Tag etwas mehr Zielwasser getrunken, diese Begegnung wäre zweistellig ausgegangen. Sehr laufstark präsentierte sich auf Seiten der Gastgeber der linke Schienenspieler Julian Krause, dem auch zwei Treffer gelangen.

Enes Demirelli stellte sich die letzten 20 Minuten ins Tor und kassierte auch noch zwei Treffer. – Foto: Michael Brunsch