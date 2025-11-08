Hammah geht mit seinem Charakterkopf als Trainer in die neue Saison

Beim MTV Hammah wird es zur kommenden Bezirksligasaison einen Wechsel auf der Trainerbank geben. Der Neue hat im Verein schon bewiesen, dass er es kann.

Frost sei dem MTV verbunden. Frost hatte die Mannschaft während der vergangenen Saison übernommen, nachdem sich die Verpflichtung von Jan-Marc Bahrenburg als Nachfolger des langjährigen Erfolgstrainers Hannes Schulz als Fehlgriff entpuppt hatte.

Trainer Sebastian Frost wird zum Ende der Saison sein Traineramt aus beruflichen Gründen abgeben. „Wir bedauern das, und hoffen, dass wir ihn mit einer zeitlich weniger aufwendigen Aufgabe im Verein halten können“, sagt Obmann Heiko Reinboth.

Mit Pascal Voigt übernimmt ein bekannter Name den Job. Als Fußballer hat der heute 34-Jährige seine Spuren im Kreis hinterlassen. Und als Trainerneuling hat er schon beim MTV Hammah bewiesen, dass er den Job kann.

„Mit Pascal haben wir einen sehr guten internen Nachfolger gefunden“, sagt Reinboth. Voigt kenne das Team, den Verein und das Umfeld bestens. Seinen ersten Trainerjob hatte Voigt beim MTV. Von 2023 bis 2025 trainierte er die zweite Mannschaft in der 1. Kreisklasse und realisierte mit der Vizemeisterschaft den Kreisliga-Aufstieg. Aus beruflichen und privaten Gründen hörte er auf.

„Wir haben uns mit ihm zusammengesetzt und festgestellt, dass es klappt“, sagt Reinboth. Voigt brenne für die Aufgabe und den Verein, er bekomme die nötige Unterstützung. Seine Familie identifiziere sich ebenso mit dem MTV.

Als Spieler war er erfolgreich und er polarisierte

Voigt spielte für Heeslingen und D/A in der Oberliga. Für A/O schoss er in einer Landesligasaison 22 Tore in 24 Spielen. Er galt als schwieriger und meinungsstarker Spieler.

2016 wechselte Voigt zum VfL Güldenstern Stade und reifte zum Führungsspieler. In seiner zweiten Saison schoss er den Bezirksligisten mit 27 Toren zurück in die Landesliga. 2021 kam es zum unrühmlichen Bruch zwischen dem Spieler, der „auch mal aneckt“, und dem Verein. Trainer war damals Dennis Mandel.

Nach einer kurzen Fußballpause schloss Voigt sich 2022 dem MTV Hammah an. Gleich in seiner ersten kompletten Saison, 2022/23, wurde der MTV Meister, durfte aufgrund der fehlenden Nachwuchsmannschaften aber nicht in die Landesliga aufsteigen.

Charakterkopf Voigt und der MTV, das scheint zu passen. „Ein ganz feiner Kerl“, urteilt Reinboth.