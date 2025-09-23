Hammah bezwingt Tabellenführer

Ole Zurek war es, der mit einem Hattrick dafür sorgte, dass es den Spitzenreiter am 6. Spieltag zum ersten Mal erwischte. Für die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg war es bereits die siebte Begegnung. Die Tabellenführung blieb der SG erhalten. Verfolger Nummer eins bleibt die SV Drochtersen/Assel V, die den Schwinger SC mit 2:0 besiegte. Der SuSV Heinbockel hat vorerst den Anschluss zur Spitzengruppe verloren. Gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III gab es die zweite Pleite in Folge. Daniel Dumke erzielte den Treffer des Tages und übernahm mit acht Treffern die alleinige Führung in der Torschützenliste, vor Sjard Werner vom MTV Wangersen mit sieben Toren.

Eine 3:1-Führung konnte der MTV Wangersen nicht verteidigen. Hagens Enrico Troost sorgte mit einem Doppelschlag für ein 3:3, was beiden Teams im Abstiegskampf nicht so sehr weiterhilft. Hier wartet der Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II weiter auf ein Erfolgserlebnis. Im Duell Letzter gegen den Vorletzten unterlag die Viedts-Elf dem TSV Apensen III mit 2:4.