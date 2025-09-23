 2025-09-22T14:30:02.114Z

Spielbericht
Hammah bezwingt Tabellenführer

3. Kreisklasse: Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg mit erster Niederlage - Ole Zurek trifft dreimal

Seit vergangenem Wochenende gibt es nur noch eine ungeschlagene Mannschaft in der 3. Kreisklasse. Nach der 2:3-Niederlage der SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg ist lediglich die SV Drochtersen/Assel V mit weißer Weste.

Ole Zurek war es, der mit einem Hattrick dafür sorgte, dass es den Spitzenreiter am 6. Spieltag zum ersten Mal erwischte. Für die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg war es bereits die siebte Begegnung. Die Tabellenführung blieb der SG erhalten. Verfolger Nummer eins bleibt die SV Drochtersen/Assel V, die den Schwinger SC mit 2:0 besiegte. Der SuSV Heinbockel hat vorerst den Anschluss zur Spitzengruppe verloren. Gegen die VSV Hedendorf/Neukloster III gab es die zweite Pleite in Folge. Daniel Dumke erzielte den Treffer des Tages und übernahm mit acht Treffern die alleinige Führung in der Torschützenliste, vor Sjard Werner vom MTV Wangersen mit sieben Toren.

Eine 3:1-Führung konnte der MTV Wangersen nicht verteidigen. Hagens Enrico Troost sorgte mit einem Doppelschlag für ein 3:3, was beiden Teams im Abstiegskampf nicht so sehr weiterhilft. Hier wartet der Aufsteiger SV Agathenburg/Dollern II weiter auf ein Erfolgserlebnis. Im Duell Letzter gegen den Vorletzten unterlag die Viedts-Elf dem TSV Apensen III mit 2:4.

So., 21.09.2025, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
2
4
Abpfiff

So., 21.09.2025, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
3
2

Di., 28.10.2025, 20:00 Uhr
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
20:00

Sa., 20.09.2025, 18:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
2
0
Abpfiff

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
0
1
Abpfiff

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
3
3
Abpfiff

