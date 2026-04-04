Hammah atmet auf

– Foto: Austrian Ben

Der Partie war durchaus anzumerken, dass für beide Duellanten eine Menge auf dem Spiel stand: Zunächst gelang es Harsefeld noch den Rückstand zu egalisieren. Im zweiten Durchgang bog der MTV aber durch Kapitän Jakob Kötz auf die Siegerstraße ab, der im Gewühl am schnellsten schaltete - Routinier Florian Nagel beantwortete vom Punkt die offenen Fragen.



„Wir waren in den entscheidenden Momenten einfach giftiger und galliger“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Genau das hat den Unterschied gemacht.“ Während Hammah einen wichtigen Dreier für den Klassenerhalt einfährt, setzt sich Harsefelds Talfahrt trotz vier Landesliga-Leihgaben weiter: Mittlerweile wartet der TuS seit zwölf Spielen auf einen Sieg und steht nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz. Tore: 1:0 (21., FE) Pye, 1:1 (24.) Aygör, 2:1 (76.) Kötz, 3:1 (90., FE) Nagel.