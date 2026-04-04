Hammah atmet auf

Die Nachholspiele vom Donnerstag im Überblick:
Der Partie war durchaus anzumerken, dass für beide Duellanten eine Menge auf dem Spiel stand: Zunächst gelang es Harsefeld noch den Rückstand zu egalisieren. Im zweiten Durchgang bog der MTV aber durch Kapitän Jakob Kötz auf die Siegerstraße ab, der im Gewühl am schnellsten schaltete - Routinier Florian Nagel beantwortete vom Punkt die offenen Fragen.
„Wir waren in den entscheidenden Momenten einfach giftiger und galliger“, sagt Trainer Pascal Voigt. „Genau das hat den Unterschied gemacht.“ Während Hammah einen wichtigen Dreier für den Klassenerhalt einfährt, setzt sich Harsefelds Talfahrt trotz vier Landesliga-Leihgaben weiter: Mittlerweile wartet der TuS seit zwölf Spielen auf einen Sieg und steht nur zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz. Tore: 1:0 (21., FE) Pye, 1:1 (24.) Aygör, 2:1 (76.) Kötz, 3:1 (90., FE) Nagel.
Die Deinster legten eigentlich einen ordentlichen Auftritt hin, mussten aber letztlich doch die individuelle Klasse der Rot-Weißen anerkennen. Der regionalligaerfahrene Sturmhüne Luca Mittelstädt erzielte alle vier Tore für die Cuxhavener, obwohl zuvor das Kellerkind am Drücker war. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen“, sagt Trainer Filippo Callerame. „Wenn du so einen Stürmer hast, macht das den Unterschied – wir haken das Spiel schnell ab.“ Tore: 0:1 (34.), 0:2 (45.), 0:3 (57.) und 0:4 (87.) alle Mittelstädt, 1:4 (90.)