 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Hamm United und SC Eilbek brauchen Siege, Condor empfängt Concordia

Landesliga Hansa: Concordia Hamburg gastiert beim SC Condor Hamburg, Bramfelder SV beim FC Voran Ohe gefordert, SV Altengamme mit Pflichtaufgabe gegen Ahrensburger TSV, Kellerduelle spitzen sich zu.

von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Spieltag 24 in der Landesliga Hansa.
Spieltag 24 in der Landesliga Hansa. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Der 24. Spieltag der Landesliga Hansa steht ganz im Zeichen des nächsten Topspiels: Tabellenführer Concordia Hamburg reist mit beeindruckender Formkurve und weiterhin ohne Niederlage zum SC Condor Hamburg, der sich zuletzt stabilisiert hat und als Vierter mit 37 Punkten noch Anschluss an die Spitzengruppe hält. Mit fünf Siegen aus den vergangenen Spielen untermauert Concordia seine Ausnahmestellung, doch Condor hat sich mit starken Auftritten – unter anderem offensiv auffällig – in Position gebracht, um dem Ligaprimus Paroli zu bieten.

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Dahinter richtet sich der Blick vor allem auf den Bramfelder SV, der beim FC Voran Ohe gefordert ist. Während Bramfeld mit 44 Punkten Rang zwei verteidigt, zeigt die Formkurve leichte Schwankungen. Ohe hingegen bewegt sich stabil im oberen Drittel und könnte mit einem Heimsieg wieder näher an die Top drei heranrücken. Parallel darf auch der SV Altengamme keinen Ausrutscher zulassen: Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist die Rollenverteilung klar, alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

Im engen Mittelfeld kommt es ebenfalls zu spannenden Duellen. Der VfL Lohbrügge gastiert bei USC Paloma II - beide Teams trennen nur drei Punkte, sodass sich hier direkte Verschiebungen ergeben können. Auch der Rahlstedter SC hat gegen den ASV Hamburg die Chance, sich weiter von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.

Im Tabellenkeller spitzt sich die Lage weiter zu: Hamm United FC benötigt gegen den Barsbütteler SV dringend Punkte, während der HSV Barmbek-Uhlenhorst gegen den Oststeinbeker SV den Anschluss nach oben halten will. Zudem treffen mit SC Vier- und Marschlande und Sport-Club Eilbek zwei direkte Konkurrenten im unteren Drittel aufeinander.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Morgen, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
19:30
Spieltext HSV BU - Oststeinbek

Morgen, 19:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
19:30
Spieltext Hamm United - Barsbüttel

Morgen, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
19:30
Spieltext Voran Ohe - Bramfeld

Morgen, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
20:00
Spieltext Rahlstedt - ASV Hamburg

Morgen, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
20:00
Spieltext SC Condor - Concordia

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00
Spieltext Altengamme - TSV Ahrensb.

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
15:00
Spieltext SCVM - SC Eilbek

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
13:00
Spieltext USC Paloma II - Lohbrügge

Das sind die nächsten Spieltage

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