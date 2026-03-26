Hamm United und SC Eilbek brauchen Siege, Condor empfängt Concordia

Spieltag 24 in der Landesliga Hansa. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Der 24. Spieltag der Landesliga Hansa steht ganz im Zeichen des nächsten Topspiels: Tabellenführer Concordia Hamburg reist mit beeindruckender Formkurve und weiterhin ohne Niederlage zum SC Condor Hamburg, der sich zuletzt stabilisiert hat und als Vierter mit 37 Punkten noch Anschluss an die Spitzengruppe hält. Mit fünf Siegen aus den vergangenen Spielen untermauert Concordia seine Ausnahmestellung, doch Condor hat sich mit starken Auftritten – unter anderem offensiv auffällig – in Position gebracht, um dem Ligaprimus Paroli zu bieten.

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Dahinter richtet sich der Blick vor allem auf den Bramfelder SV, der beim FC Voran Ohe gefordert ist. Während Bramfeld mit 44 Punkten Rang zwei verteidigt, zeigt die Formkurve leichte Schwankungen. Ohe hingegen bewegt sich stabil im oberen Drittel und könnte mit einem Heimsieg wieder näher an die Top drei heranrücken. Parallel darf auch der SV Altengamme keinen Ausrutscher zulassen: Gegen Schlusslicht Ahrensburger TSV ist die Rollenverteilung klar, alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

Im engen Mittelfeld kommt es ebenfalls zu spannenden Duellen. Der VfL Lohbrügge gastiert bei USC Paloma II - beide Teams trennen nur drei Punkte, sodass sich hier direkte Verschiebungen ergeben können. Auch der Rahlstedter SC hat gegen den ASV Hamburg die Chance, sich weiter von der unteren Tabellenhälfte abzusetzen.