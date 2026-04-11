Hamm United mit starkem Comeback, Rahlstedter SC kann Cordi ärgern

Auch der Bramfelder SV ließ im Rennen um die Spitzengruppe Zähler liegen. Gegen den SC Condor Hamburg sah zunächst vieles nach einem Auswärtssieg aus, weil Edwin James Satzer die Gäste mit einem Doppelpack früh in Front brachte. Satzer traf in der 13. und 35. Minute und brachte Condor damit in eine hervorragende Ausgangslage. Doch Bramfeld antwortete noch vor der Pause durch Miles Feleke Tafese (37.) und kam kurz nach Wiederbeginn durch Leon Alexander Zschätzsch zum 2:2 (54.). Danach blieb die Partie offen, ohne dass noch ein weiterer Treffer fiel. Während Bramfeld mit nun 49 Punkten weiter Zweiter bleibt, untermauert Condor mit 44 Zählern seinen Anspruch auf einen Platz ganz oben in der erweiterten Spitzengruppe.

Im Kellerduell hat der Hamm United FC einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Oststeinbeker SV lagen die Gastgeber nach Toren von Juan Chandel Hernandez Genao (14.) und Youssef Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter (19.) bereits mit 0:2 zurück, ehe Adrian Cekala die Partie fast im Alleingang drehte. Noch vor der Pause verkürzte er in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nach dem Seitenwechsel folgten der Ausgleich (57.) und wenig später sogar der Siegtreffer (64.). Der Dreierpack verschafft Hamm mit nun 17 Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf, auch wenn der Rückstand auf die Konkurrenz weiter groß bleibt. Für Oststeinbek ist die Niederlage dagegen ein herber Rückschlag, weil der Aufsteiger bei 21 Punkten stehen bleibt und weiter im unteren Tabellendrittel festhängt