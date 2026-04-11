Hamm United mit starkem Comeback, Rahlstedter SC kann Cordi ärgern

Der Freitag in der Landesliga Hansa hat im oberen und unteren Tabellendrittel Spuren hinterlassen. Tabellenführer Concordia Hamburg ließ beim 2:2 gegen den formstarken Rahlstedter SC ebenso Punkte liegen wie der Bramfelder SV, der im direkten Verfolgerduell gegen den SC Condor Hamburg ebenfalls nicht über ein Remis hinauskam. Davon profitierte vor allem Condor, denn der Rückstand auf Rang zwei hält sich in Grenzen, während Rahlstedt seine starke Form erneut bestätigte. Im Tabellenkeller sendete der Hamm United FC mit einem Comeback-Sieg gegen den Oststeinbeker SV ein wichtiges Signal, während USC Paloma II mit einem klaren Auswärtserfolg beim Barsbütteler SV in die obere Tabellenhälfte vorrückte.
Tabellenführer Concordia Hamburg hat erneut Punkte abgegeben und kam gegen den Rahlstedter SC nicht über ein 2:2 hinaus. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Nick Daniel Gerken in der 15. Minute in Führung. Kurz vor der Pause glich Ishmael Schubert-Abubakari per Foulelfmeter aus, ehe Tolga Celikten Concordia nach dem Seitenwechsel sogar auf Siegkurs brachte (55.). Doch Rahlstedt blieb im Spiel und kam durch Chahed Bamba zum verdienten Ausgleich (70.). Für Concordia bedeutet das Remis den nächsten Dämpfer im Meisterrennen, auch wenn der Vorsprung an der Spitze vorerst bestehen bleibt. Der RSC wiederum bestätigt mit nun 37 Punkten seine gute Phase und bleibt in Schlagdistanz zu den Teams vor ihm.
Auch der Bramfelder SV ließ im Rennen um die Spitzengruppe Zähler liegen. Gegen den SC Condor Hamburg sah zunächst vieles nach einem Auswärtssieg aus, weil Edwin James Satzer die Gäste mit einem Doppelpack früh in Front brachte. Satzer traf in der 13. und 35. Minute und brachte Condor damit in eine hervorragende Ausgangslage. Doch Bramfeld antwortete noch vor der Pause durch Miles Feleke Tafese (37.) und kam kurz nach Wiederbeginn durch Leon Alexander Zschätzsch zum 2:2 (54.). Danach blieb die Partie offen, ohne dass noch ein weiterer Treffer fiel. Während Bramfeld mit nun 49 Punkten weiter Zweiter bleibt, untermauert Condor mit 44 Zählern seinen Anspruch auf einen Platz ganz oben in der erweiterten Spitzengruppe.
Im Kellerduell hat der Hamm United FC einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Gegen den Oststeinbeker SV lagen die Gastgeber nach Toren von Juan Chandel Hernandez Genao (14.) und Youssef Ben Mustapha Sbou per Foulelfmeter (19.) bereits mit 0:2 zurück, ehe Adrian Cekala die Partie fast im Alleingang drehte. Noch vor der Pause verkürzte er in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nach dem Seitenwechsel folgten der Ausgleich (57.) und wenig später sogar der Siegtreffer (64.). Der Dreierpack verschafft Hamm mit nun 17 Punkten neue Hoffnung im Abstiegskampf, auch wenn der Rückstand auf die Konkurrenz weiter groß bleibt. Für Oststeinbek ist die Niederlage dagegen ein herber Rückschlag, weil der Aufsteiger bei 21 Punkten stehen bleibt und weiter im unteren Tabellendrittel festhängt
Der USC Paloma II hat seine gute Position im dicht gedrängten Mittelfeld gefestigt und sich beim Barsbütteler SV deutlich mit 5:2 durchgesetzt. Dabei gerieten die Gäste zunächst durch Lukas-Tobias Jäckel früh in Rückstand (10.), fanden aber schnell die passende Antwort. Emil Alfons Appel glich per Foulelfmeter aus (18.), anschließend drehten Frederik-Joe Boblai (27.) und Josiah Borkwei (45.) die Partie schon vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel sorgte Serhat Büyükkeskin für das 4:1 (60.), ehe Ronald Schön noch einmal verkürzte (65.). Wirklich spannend wurde es jedoch nicht mehr, weil Jon Bennet Goedeke nur vier Minuten später den alten Abstand wiederherstellte. Paloma steht nun bei 36 Punkten und zieht mit HSV Barmbek-Uhlenhorst und FC Voran Ohe gleich, während Barsbüttel im gesicherten Mittelfeld bleibt.
26. Spieltag
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - ASV Hamburg
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr FC Voran Ohe - VfL Lohbrügge
Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Ahrensburger TSV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Barsbütteler SV
Sa., 18.04.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Concordia Hamburg
So., 19.04.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - Oststeinbeker SV
So., 19.04.26 12:45 Uhr Rahlstedter SC - Bramfelder SV
So., 19.04.26 16:00 Uhr USC Paloma II - Hamm United FC
28. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - HSV Barmbek-Uhlenhorst
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - SC Vier- und Marschlande
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Hamm United FC - SV Altengamme
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - USC Paloma II
Fr., 24.04.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - FC Voran Ohe
Sa., 25.04.26 13:00 Uhr ASV Hamburg - Sport-Club Eilbek
Sa., 25.04.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Condor Hamburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr Ahrensburger TSV - Rahlstedter SC
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