Hamm United klärt Trainerfrage: Wer ab Sommer übernimmt

Der Hamm United FC stellt die Weichen für die kommende Saison und hat die wichtigste Personalie an der Seitenlinie geklärt. Martin Sobczyk wird ab Sommer neuer Cheftrainer des Landesligisten. Der Verein sprach in seiner Mitteilung von „sehr vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen“, die am Ende zur Überzeugung geführt hätten, dass Sobczyk „der absolut richtige Trainer“ für den weiteren Weg sei.
Die Entscheidung fällt allerdings in einer Phase, in der die sportliche Gegenwart noch nicht vollständig geklärt ist. Hamm United steht in der Landesliga Hansa vor dem letzten Spieltag auf Rang 13. Der Vorsprung auf den Oststeinbeker SV , dem Ex-Klub von Sobczyk, beträgt nur einen Punkt. Da Tabellenplatz 14 zum Abstieg führt, muss Hamm den Klassenerhalt am letzten Spieltag beim Rahlstedter SC noch endgültig absichern.
Bevor Sobczyk übernimmt, richtet der Verein den Blick auch auf das aktuelle Trainerteam. Jerzy Grzegorz Kopij und Co-Trainer Jaime Enrique Ramirez Farias werden über die laufende Saison hinaus nicht weitermachen. Dennoch betont Hamm United ausdrücklich die Wertschätzung für beide. Der Klub erklärt, man wolle den aktuellen Abschnitt „gebührend würdigen“ und spricht Kopij und Ramirez „größten Respekt und tiefen Dank“ aus. Beide würden „bis zur allerletzten Minute absolut alles“ dafür geben, gemeinsam mit der Mannschaft die Klasse zu halten.
Genau darum geht es nun noch einmal am letzten Spieltag. Hamm United hat 29 Punkte, Oststeinbek steht bei 28 Zählern und empfängt Meister Concordia Hamburg. Für Hamm ist damit klar: Ein eigener Erfolg in Rahlstedt würde alle Rechnungen beenden.
Sobczyk blickt bereits mit Vorfreude auf seine kommende Aufgabe. „Mit großer Vorfreude und viel Respekt übernehme ich die Aufgabe als neuer Cheftrainer von Hamm United FC. Der Verein steht für ehrlichen Fußball, Leidenschaft und eine starke Verbindung zum Stadtteil“, wird der neue Coach in der Mitteilung zitiert. Diese Mentalität wolle er mit seiner künftigen Mannschaft auf den Platz bringen: „Wir wollen eine Mannschaft sein, die mutig spielt, geschlossen auftritt und in jedem Spiel spürbar alles investiert.“
Der Verein beschreibt Sobczyks Idee als intensiven, disziplinierten Fußball mit Herz. Im Zentrum sollen harte Arbeit, klare Strukturen und eine stärkere Verbindung zwischen Mannschaft, Klub und Fans stehen.
Auch inhaltlich formuliert Sobczyk konkrete Ansatzpunkte. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir sofort gezeigt, welches Potenzial in diesem Verein steckt“, sagt er. Nun gehe es darum, Schritt für Schritt eine stabilere Grundlage zu schaffen. „Jetzt gilt es, Schritt für Schritt Stabilität aufzubauen, defensive Klarheit reinzubringen und gleichzeitig wieder mehr Durchschlagskraft nach vorne zu entwickeln“, erklärt Sobczyk. Er freue sich „auf die Arbeit mit der Mannschaft, auf die Fans und auf die besondere Atmosphäre bei Hamm United“. Gemeinsam wolle man „etwas entwickeln, worauf der Verein stolz sein kann“.
Die Zukunftsentscheidung ist damit gefallen, doch die wichtigste Aufgabe der laufenden Saison bleibt bestehen. Am letzten Spieltag muss Hamm United beim Rahlstedter SC bestehen, um den Klassenverbleib aus eigener Kraft zu sichern. Parallel spielt Oststeinbek gegen Concordia.
Für Hamm United ist es eine besondere Gemengelage: Der neue Trainer steht fest, der alte Auftrag aber ist noch nicht erledigt. Erst wenn der Klassenerhalt geschafft ist, kann der Blick vollständig auf den Neustart mit Martin Sobczyk gerichtet werden.
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