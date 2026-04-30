 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Hamm United braucht Coup, Lohbrügge gastiert in Rahlstedt

Landesliga Hansa: Mit zwei Spielen startet das Wochenende bereits am Donnerstag - Hamm United muss beim FC Voran Ohe gewinnen.

von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Spieltag in der Landesliga Hansa.
Spieltag in der Landesliga Hansa. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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HSV BU
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Bramfeld

Teaser: Der 29. Spieltag der Landesliga Hansa bringt Spannung im Titelrennen: Concordia Hamburg steht beim Sport-Club Eilbek unter Druck, der Bramfelder SV reist zum HSV Barmbek-Uhlenhorst und der SC Condor Hamburg will gegen den Barsbütteler SV nachlegen. Auch FC Voran Ohe gegen Hamm United FC sowie Rahlstedter SC gegen VfL Lohbrügge versprechen Brisanz.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Donnerstag

Heute, 19:30 Uhr
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
19:30
Spieltext Voran Ohe - Hamm United

Heute, 20:00 Uhr
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
20:00
Spieltext Rahlstedt - Lohbrügge

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Sa., 02.05.2026, 13:00 Uhr
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
13:00
Spieltext ASV Hamburg - Oststeinbek

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
15:00
Spieltext SCVM - TSV Ahrensb.

Sa., 02.05.2026, 15:00 Uhr
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
15:00
Spieltext Altengamme - USC Paloma II

Sa., 02.05.2026, 18:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
18:30
Spieltext HSV BU - Bramfeld

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
10:45
Spieltext SC Eilbek - Concordia

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
13:00
Spieltext SC Condor - Barsbüttel

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
Fr., 08.05.26 18:30 Uhr Hamm United FC - ASV Hamburg
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Barsbütteler SV
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - VfL Lohbrügge
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Altengamme
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Ahrensburger TSV
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Rahlstedter SC
Sa., 09.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - USC Paloma II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - FC Voran Ohe

30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

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