Hamm United braucht Coup, Lohbrügge gastiert in Rahlstedt

Spieltag in der Landesliga Hansa. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Teaser: Der 29. Spieltag der Landesliga Hansa bringt Spannung im Titelrennen: Concordia Hamburg steht beim Sport-Club Eilbek unter Druck, der Bramfelder SV reist zum HSV Barmbek-Uhlenhorst und der SC Condor Hamburg will gegen den Barsbütteler SV nachlegen. Auch FC Voran Ohe gegen Hamm United FC sowie Rahlstedter SC gegen VfL Lohbrügge versprechen Brisanz.

Spieltext Rahlstedt - Lohbrügge

Das sind die nächsten Spieltage

Spieltext SC Condor - Barsbüttel

19. Spieltag

Fr., 08.05.26 18:30 Uhr Hamm United FC - ASV Hamburg

Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Barsbütteler SV

Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - VfL Lohbrügge

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Altengamme

Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Ahrensburger TSV

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Rahlstedter SC

Sa., 09.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - USC Paloma II

So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - FC Voran Ohe

30. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek

Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV

Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande

So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe

So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

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