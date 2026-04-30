Hamm United braucht Coup, Lohbrügge gastiert in Rahlstedt

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19. Spieltag
Fr., 08.05.26 18:30 Uhr Hamm United FC - ASV Hamburg
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - Barsbütteler SV
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - VfL Lohbrügge
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - SV Altengamme
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Oststeinbeker SV - Ahrensburger TSV
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - Rahlstedter SC
Sa., 09.05.26 10:45 Uhr Sport-Club Eilbek - USC Paloma II
So., 10.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - FC Voran Ohe
30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst
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