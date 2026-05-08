 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Hamm und Osteinbek zittern - Concordia Hamburg hat alles in der Hand

In der Landesliga Hansa kämpfen vor allen Hamm United und der Oststeinbeker SV noch um den Klassenerhalt. Nur ein Team wird in die Oberliga aufsteigen - Tabellenführer Concordia Hamburg hat ein leichtes Restprogramm.

von red · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Hamm United kämpft um den Ligaverbleib.
Hamm United kämpft um den Ligaverbleib. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

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Auch in der Landesliga Hansa stehen noch drei Spieltage an. Im Fokus steht das Aufstiegsrennen, in dem Tabellenführer Concordia Hamburg nicht nur nominell das leichteste Restprogramm und sogar noch vier Partien zu bewältigen hat, sondern auch der fixe Umstand, dass nur der Meister aufsteigt. Durch zwei sichere Regionalliga-Absteiger entfällt die Relegation der Vizemeister - mehr hier.

Drei Teams steigen ab - hier kämpfen vor allem Hamm United und der Oststeinbeker SV um das rettende Ufer.

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Landesliga Hansa: die Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
Hamm United FC
Hamm United FCHamm United
ASV Hamburg
ASV HamburgASV Hamburg
18:30
Spieltext Hamm United - ASV Hamburg

Heute, 19:30 Uhr
HSV Barmbek-Uhlenhorst
HSV Barmbek-UhlenhorstHSV BU
SV Altengamme
SV AltengammeAltengamme
19:30
Spieltext HSV BU - Altengamme

Heute, 19:00 Uhr
Concordia Hamburg
Concordia HamburgConcordia
Barsbütteler SV
Barsbütteler SVBarsbüttel
19:00
Spieltext Concordia - Barsbüttel

Heute, 19:00 Uhr
Bramfelder SV
Bramfelder SVBramfeld
VfL Lohbrügge
VfL LohbrüggeLohbrügge
19:00
Spieltext Bramfeld - Lohbrügge

Heute, 19:30 Uhr
Oststeinbeker SV
Oststeinbeker SVOststeinbek
Ahrensburger TSV
Ahrensburger TSVTSV Ahrensb.
19:30
Spieltext Oststeinbek - TSV Ahrensb.

Heute, 20:00 Uhr
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
Rahlstedter SC
Rahlstedter SCRahlstedt
20:00
Spieltext SC Condor - Rahlstedt

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Landesliga Hansa: die Spiele am Samstag

Morgen, 10:45 Uhr
Sport-Club Eilbek
Sport-Club EilbekSC Eilbek
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma II
10:45
Spieltext SC Eilbek - USC Paloma II

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Landesliga Hansa: die Spiele am Sonntag

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
FC Voran Ohe
FC Voran OheVoran Ohe
15:00
Spieltext SCVM - Voran Ohe

Das sind die nächsten Spieltage

30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Lohbrügge
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - USC Paloma II
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Voran Ohe - SV Altengamme
So., 24.05.26 15:00 Uhr Rahlstedter SC - Hamm United FC
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Barsbütteler SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Sport-Club Eilbek - Ahrensburger TSV
So., 24.05.26 15:00 Uhr ASV Hamburg - Bramfelder SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg

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