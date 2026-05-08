Hamm und Osteinbek zittern - Concordia Hamburg hat alles in der Hand

Hamm United kämpft um den Ligaverbleib. – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Auch in der Landesliga Hansa stehen noch drei Spieltage an. Im Fokus steht das Aufstiegsrennen, in dem Tabellenführer Concordia Hamburg nicht nur nominell das leichteste Restprogramm und sogar noch vier Partien zu bewältigen hat, sondern auch der fixe Umstand, dass nur der Meister aufsteigt. Durch zwei sichere Regionalliga-Absteiger entfällt die Relegation der Vizemeister - mehr hier.

Drei Teams steigen ab - hier kämpfen vor allem Hamm United und der Oststeinbeker SV um das rettende Ufer.