Hamm und Osteinbek zittern - Concordia Hamburg hat alles in der Hand

Auch in der Landesliga Hansa stehen noch drei Spieltage an. Im Fokus steht das Aufstiegsrennen, in dem Tabellenführer Concordia Hamburg nicht nur nominell das leichteste Restprogramm und sogar noch vier Partien zu bewältigen hat, sondern auch der fixe Umstand, dass nur der Meister aufsteigt. Durch zwei sichere Regionalliga-Absteiger entfällt die Relegation der Vizemeister - mehr hier.
Drei Teams steigen ab - hier kämpfen vor allem Hamm United und der Oststeinbeker SV um das rettende Ufer.
30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Concordia Hamburg - ASV Hamburg
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Bramfelder SV - Sport-Club Eilbek
Fr., 15.05.26 19:00 Uhr Hamm United FC - SC Condor Hamburg
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr Barsbütteler SV - Rahlstedter SC
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr SV Altengamme - Oststeinbeker SV
Sa., 16.05.26 15:00 Uhr VfL Lohbrügge - SC Vier- und Marschlande
So., 17.05.26 13:00 Uhr USC Paloma II - FC Voran Ohe
So., 17.05.26 15:30 Uhr Ahrensburger TSV - HSV Barmbek-Uhlenhorst
27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr HSV Barmbek-Uhlenhorst - VfL Lohbrügge
Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Condor Hamburg - USC Paloma II
So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Voran Ohe - SV Altengamme
So., 24.05.26 15:00 Uhr Rahlstedter SC - Hamm United FC
So., 24.05.26 15:00 Uhr SC Vier- und Marschlande - Barsbütteler SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Sport-Club Eilbek - Ahrensburger TSV
So., 24.05.26 15:00 Uhr ASV Hamburg - Bramfelder SV
So., 24.05.26 15:00 Uhr Oststeinbeker SV - Concordia Hamburg
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