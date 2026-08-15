Hamburgs Oberliga wird zur Sprungbrett-Liga 37 Tore, 48 Tore, der Sprung zur U23 eines Zweitligisten: Die Oberliga Hamburg hat in diesem Sommer mehrere besondere Geschichten geliefert. Für die Liga ist das Verlust und Auszeichnung zugleich. von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Olgherto Balliu (r.) im Trikot von Greuther Fürth. – Foto: IMAGO / Picture Point

Die Oberliga Hamburg hat in diesem Sommer einige ihrer auffälligsten Gesichter verloren. Doch genau darin steckt eine starke Botschaft. Wer in Hamburg dominiert, wer Woche für Woche liefert, wer Tore schießt, Spiele prägt oder aus einem kleineren Oberliga-Umfeld herausragt, wird gesehen. Die Liga ist nicht nur Endstation, sie ist auch Bühne. Vielleicht sogar mehr denn je.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Selim Ajkic, Erolind Krasniqi und Olgherto Balliu stehen beispielhaft für diesen Trend. Drei Spieler, drei Wege, drei unterschiedliche Geschichten. Gemeinsam zeigen sie aber, dass Leistungen in der Oberliga Hamburg längst nicht im regionalen Raum verhallen. Sie können der nächste Schritt sein - in die Regionalliga, in ein Nachwuchsteam eines Profiklubs oder in eine neue sportliche Dimension. Ajkic trifft direkt eine Liga höher Ajkic hat beim TSV Sasel eine Saison gespielt, die in Erinnerung bleiben wird. 37 Tore in der Oberliga Hamburg sind keine Randnotiz, sondern eine Marke. Der Wechsel zum VfB Lübeck war deshalb folgerichtig. Noch interessanter wurde es am 1. Spieltag der Regionalliga Nord: Ajkic traf beim 1:1 gegen SC Weiche Flensburg 08 direkt zur Führung.

Es war nur ein Spiel, aber es war ein Symbol. Der frühere Saseler brauchte keine lange Anlaufzeit, um auch auf höherem Niveau auf sich aufmerksam zu machen. Genau solche Geschichten verändern den Blick auf die Hamburger Liga. Wer hier 37 Tore schießt, ist nicht automatisch nur ein Oberliga-Torjäger. Er kann auch darüber funktionieren. Krasniqi als Meistergesicht des ETSV Noch größer waren die Zahlen bei Krasniqi. 48 Tore und rund 20 Vorlagen für ETSV Hamburg - das war eine Saison, die den Meistertitel des ETSV geprägt hat. Krasniqi war nicht einfach Teil einer starken Mannschaft, er war eines ihrer Gesichter. Dass er anschließend nach Flensburg wechselte, passte zum sportlichen Wert seiner Leistungen.