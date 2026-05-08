 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

Hamburger SV III holt Bonuspunkt - Klub Kosova steigt ab

Der Spieltag der Landesliga Hammonia bringt überraschende Punktverluste im oberen Tabellenbereich: FC Alsterbrüder spielt nur 3:3 beim Hamburger SV III, FC St. Pauli III kommt beim Klub Kosova nicht über ein 1:1 hinaus - Kosova steigt ab. Der SV Rugenbergen gewinnt dagegen beim SC Nienstedten und klettert auf Rang fünf.

von red · Gestern, 23:56 Uhr · 0 Leser
Klub Kosova abgestiegen.
Klub Kosova abgestiegen. – Foto: red/KI

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Un.Tornesch

Der Spieltag der Landesliga Hammonia hatte vor allem für die Teams aus dem oberen Tabellendrittel unerwartete Ergebnisse parat. Während Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II nicht im Einsatz war und weiter mit 68 Punkten vorne liegt, ließ der FC Alsterbrüder beim Hamburger SV III zwei Punkte liegen. Auch der FC St. Pauli III kam beim Klub Kosova nicht über ein Remis hinaus. Trotz der Überraschung sind die Gastgeber abgestiegen. Der SV Rugenbergen nutzte seine Chance dagegen und gewann das direkte Duell beim SC Nienstedten.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
Klub Kosova
Klub KosovaKlub Kosova
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli III
1
1
Abpfiff
Mit Blick auf die Tabelle war die Ausgangslage deutlich: Der FC St. Pauli III reiste als Tabellenvierter mit 55 Punkten zum Klub Kosova, der vor dem Spieltag mit 13 Zählern im Tabellenkeller stand. Dennoch gelang dem Außenseiter ein früher Treffer. Edon Memedi brachte Kosova in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte zwar schnell, weil Raphael Wolf in der 21. Minute zum 1:1 traf, weitere Tore fielen danach jedoch nicht. St. Pauli steht nach dem Remis bei 56 Punkten und bleibt Vierter, verliert aber zwei Zähler im Rennen um die Plätze hinter dem Spitzenduo. Kosova verbessert sich auf 14 Punkte, bleibt aber auf Rang 16 - und steigt damit ab. Altona 93 II hat sieben Punkte mehr und belegt den ersten Nichtabstiegsplatz, sechs Zähler kann Kosova noch holen.

Gestern, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten
SV Rugenbergen
SV RugenbergenRugenbergen
2
4
Abpfiff

Im Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel setzte sich der SV Rugenbergen beim SC Nienstedten mit 4:2 durch. Die Gäste erwischten den besseren Start: Max Krüger brachte Rugenbergen früh mit 1:0 in Führung (4.), Aleksander Niko Lehmköster-David erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Marcel Schöttke(33.), ehe Lehmköster-David direkt nach dem Seitenwechsel seinen zweiten Treffer erzielte und auf 4:0 stellte (46.). Nienstedten kam durch Piet Verbeck (52.) und Tim Mathis Zimmermann (54.) zwar noch einmal heran, am Auswärtssieg des SVR änderte das nichts mehr. Rugenbergen klettert mit 48 Punkten auf Rang fünf, Nienstedten bleibt mit 46 Punkten Sechster.

Gestern, 20:00 Uhr
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV III
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder
3
3
Abpfiff

Für den Hamburger SV III war das 3:3 gegen den FC Alsterbrüder ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, für den Tabellenzweiten dagegen ein Rückschlag im Verfolgerfeld. Jannis Marc Daniels brachte den HSV früh in Führung (3.), ehe Abdul Samet Ankaoglu die Partie mit zwei Treffern drehte (29., 31.). Lukas Schumacher glich noch vor der Pause aus (36.). Nach dem Seitenwechsel brachte Malte Frederik Christian Nickelsen Alsterbrüder erneut in Führung (69.), doch Daniels traf in der 84. Minute zum 3:3-Endstand. Alsterbrüder steht nun bei 59 Punkten und bleibt Zweiter, der HSV III erhöht sein Konto auf 20 Zähler und bleibt auf Rang 14.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 12:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria II
Hetlinger MTV
Hetlinger MTVHetlingen
12:00
Spieltext SC Victoria II - Hetlingen

Morgen, 13:00 Uhr
TBS Pinneberg
TBS PinnebergTBS Pinneb.
TuS Osdorf
TuS OsdorfTuS Osdorf
13:00
Spieltext TBS Pinneb. - TuS Osdorf

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
Eintracht Lokstedt
Eintracht LokstedtEin.Lokstedt
14:00
Spieltext SSV Rantzau - Ein.Lokstedt

Morgen, 14:30 Uhr
Altona 93
Altona 93Altona 93 II
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV II
14:30
Spieltext Altona 93 II - ETV II

Morgen, 15:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt II
15:00
Spieltext Un.Tornesch - Norderstedt II

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III
Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III
So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II
So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch
So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg
So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova

27. Spieltag
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II
Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

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