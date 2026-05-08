Hamburger SV III holt Bonuspunkt - Klub Kosova steigt ab

Klub Kosova abgestiegen. – Foto: red/KI

Der Spieltag der Landesliga Hammonia hatte vor allem für die Teams aus dem oberen Tabellendrittel unerwartete Ergebnisse parat. Während Tabellenführer FC Eintracht Norderstedt II nicht im Einsatz war und weiter mit 68 Punkten vorne liegt, ließ der FC Alsterbrüder beim Hamburger SV III zwei Punkte liegen. Auch der FC St. Pauli III kam beim Klub Kosova nicht über ein Remis hinaus. Trotz der Überraschung sind die Gastgeber abgestiegen. Der SV Rugenbergen nutzte seine Chance dagegen und gewann das direkte Duell beim SC Nienstedten.

Im Duell zweier Teams aus dem oberen Tabellendrittel setzte sich der SV Rugenbergen beim SC Nienstedten mit 4:2 durch. Die Gäste erwischten den besseren Start: Max Krüger brachte Rugenbergen früh mit 1:0 in Führung (4.), Aleksander Niko Lehmköster-David erhöhte in der 28. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause erhöhte Marcel Schöttke(33.), ehe Lehmköster-David direkt nach dem Seitenwechsel seinen zweiten Treffer erzielte und auf 4:0 stellte (46.). Nienstedten kam durch Piet Verbeck (52.) und Tim Mathis Zimmermann (54.) zwar noch einmal heran, am Auswärtssieg des SVR änderte das nichts mehr. Rugenbergen klettert mit 48 Punkten auf Rang fünf, Nienstedten bleibt mit 46 Punkten Sechster.

Für den Hamburger SV III war das 3:3 gegen den FC Alsterbrüder ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf, für den Tabellenzweiten dagegen ein Rückschlag im Verfolgerfeld. Jannis Marc Daniels brachte den HSV früh in Führung (3.), ehe Abdul Samet Ankaoglu die Partie mit zwei Treffern drehte (29., 31.). Lukas Schumacher glich noch vor der Pause aus (36.). Nach dem Seitenwechsel brachte Malte Frederik Christian Nickelsen Alsterbrüder erneut in Führung (69.), doch Daniels traf in der 84. Minute zum 3:3-Endstand. Alsterbrüder steht nun bei 59 Punkten und bleibt Zweiter, der HSV III erhöht sein Konto auf 20 Zähler und bleibt auf Rang 14.

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Mit Blick auf die Tabelle war die Ausgangslage deutlich: Der FC St. Pauli III reiste als Tabellenvierter mit 55 Punkten zum Klub Kosova, der vor dem Spieltag mit 13 Zählern im Tabellenkeller stand. Dennoch gelang dem Außenseiter ein früher Treffer. Edon Memedi brachte Kosova in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte zwar schnell, weil Raphael Wolf in der 21. Minute zum 1:1 traf, weitere Tore fielen danach jedoch nicht. St. Pauli steht nach dem Remis bei 56 Punkten und bleibt Vierter, verliert aber zwei Zähler im Rennen um die Plätze hinter dem Spitzenduo. Kosova verbessert sich auf 14 Punkte, bleibt aber auf Rang 16 - und steigt damit ab. Altona 93 II hat sieben Punkte mehr und belegt den ersten Nichtabstiegsplatz, sechs Zähler kann Kosova noch holen.

-

________________

Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Morgen, 12:00 Uhr SC Victoria SC Victoria II Hetlinger MTV Hetlingen 12:00 PUSH

Spieltext SC Victoria II - Hetlingen

Spieltext TBS Pinneb. - TuS Osdorf

Spieltext SSV Rantzau - Ein.Lokstedt

Morgen, 14:30 Uhr Altona 93 Altona 93 II Eimsbütteler TV ETV II 14:30 PUSH

Spieltext Altona 93 II - ETV II

Spieltext Un.Tornesch - Norderstedt II

Das ist der letzte Spieltag

30. Spieltag

Fr., 15.05.26 19:15 Uhr Hetlinger MTV - Altona 93 II

Fr., 15.05.26 19:30 Uhr TuS Osdorf - SC Nienstedten

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr SC Victoria II - Hamburger SV III

Fr., 15.05.26 20:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt II - FC St. Pauli III

So., 17.05.26 12:30 Uhr FC Alsterbrüder - Eimsbütteler TV II

So., 17.05.26 13:00 Uhr SSV Rantzau Barmstedt - FC Union Tornesch

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - TBS Pinneberg

So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Lokstedt - Klub Kosova

27. Spieltag

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

________________

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: