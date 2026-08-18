Hamburger SV II unter Druck, Weiche Flensburg vor Doppelprüfung

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Wegen des DFB-Pokals und der Verbandspokale fällt das Programm der Regionalliga Nord in dieser Woche ungewöhnlich klein aus. Nur drei Begegnungen werden ausgetragen, ehe die Liga in der kommenden Woche unter der Woche weiterspielt. Schon am morgigen Mittwoch, 19. August, ist allerdings SC Weiche Flensburg 08 bei SV Werder Bremen II gefordert; am Sonntag muss Weiche erneut bei FC Eintracht Norderstedt antreten. Dazwischen empfängt Hamburger SV II am Freitag den Aufsteiger Eimsbütteler TV.

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Morgen, 18:30 Uhr SV Werder Bremen Werder II SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 18:30 live PUSH

Bereits am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr beginnt für SC Weiche Flensburg 08 eine intensive Phase. Die Flensburger haben erst drei Ligaspiele absolviert und sind dabei noch ungeschlagen. Zuletzt gelang ein deutliches 5:2 gegen SSV Jeddeloh. Sieben Punkte und 11:5 Tore bringen Weiche auf Rang vier – bei einer Partie weniger als die drei davor platzierten Mannschaften. SV Werder Bremen II wartet dagegen noch auf den ersten Sieg. Nach dem 3:3 in Todesfelde verlor Bremen zuletzt 1:2 bei FC St. Pauli II. Ein Punkt aus drei Begegnungen und 4:8 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. Bremen benötigt dringend den ersten Dreier, während Flensburg mit einem Erfolg vorübergehend ganz dicht an die Spitze heranrücken könnte.

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Fr., 21.08.2026, 20:00 Uhr Hamburger SV Hamburger SV II Eimsbütteler TV ETV Hamburg 20:00 live PUSH

Am Freitag um 20 Uhr steht ein Hamburger Duell mit erheblicher Bedeutung für die untere Tabellenregion an. Hamburger SV II hat nach drei Spielen erst einen Punkt gesammelt und steht auf Rang 17. Zuletzt verlor der HSV II zu Hause deutlich mit 1:4 gegen SV Drochtersen/Assel und lag bereits zur Pause klar zurück. Aufsteiger Eimsbütteler TV hat zwar ebenfalls erst drei Partien absolviert, konnte aber am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg feiern. Beim BSV Kickers Emden gewann Eimsbüttel 3:2 und entschied die Begegnung erst in der Schlussminute für sich; Emden hatte lange in Unterzahl gespielt. Mit drei Punkten und 6:9 Toren steht der ETV auf Rang 13. Für den HSV II wird das direkte Duell zur Gelegenheit, den Abstand nach unten nicht größer werden zu lassen. ---

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt Norderstedt SC Weiche Flensburg 08 Weiche FL 08 14:00 live PUSH

Am Sonntag um 14 Uhr muss SC Weiche Flensburg 08 zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage antreten. Wie aussagekräftig die Ausgangslage dann ist, hängt auch vom Mittwochsspiel bei Werder Bremen II ab. Schon vor dieser Doppelbelastung steht Weiche mit sieben Punkten aus drei Partien ausgezeichnet da und hat sich mit dem 5:2 gegen Jeddeloh in der Spitzengruppe festgesetzt. FC Eintracht Norderstedt musste zuletzt dagegen einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen. Beim VfB Oldenburg verlor die Mannschaft mit 1:4. Nach vier Spielen stehen fünf Punkte und 10:9 Tore sowie Rang neun zu Buche. Norderstedt will nach der klaren Niederlage wieder Stabilität finden, während Flensburg die Chance besitzt, aus diesem außergewöhnlich kleinen Spielwochenende erheblichen Nutzen für seine Tabellenposition zu ziehen.