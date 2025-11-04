Hamburger SV II empfängt VfB Lübeck zum Nachholspiel

Der Hamburger SV II hat den Umschwung geschafft. Nach einem torreichen 6:2-Erfolg gegen Werder Bremen II und dem knappen 1:0-Sieg in Lohne konnte die Mannschaft von Lukas Anderer zuletzt zwei Siege in den letzten drei Partien feiern. Besonders die Defensive präsentierte sich verbessert. Nach punktreichen Wochen hat der HSV II die Abstiegsplätze hinter sich gelassen und blickt wieder nach vorn.

Der VfB Lübeck hingegen zeigt sich nach turbulenten Wochen wieder stabiler. Beim 2:2 in Flensburg rettete Yehor Melenivskyi mit seinem Treffer einen Punkt. Damit ist der VfB seit drei Spielen ungeschlagen, auch wenn es drei Remis waren. Lübeck liegt in der Tabelle zwei Punkte vor dem HSV und will diesen Vorsprung ausbauen.

Das Duell verspricht Spannung: Der HSV II will seinen Heimvorteil und die aufkeimende Euphorie nutzen, Lübeck die gute Serie gegen die Hamburger ausbauen. Beide Teams kennen die Bedeutung dieser Partie – ein Sieg wäre viel wert.