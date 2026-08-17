Hamburger Stürmer wird zum Derby-Helden in der 2. Bundesliga

Piet Scobel hat sich beim 1. FC Nürnberg endgültig in den Mittelpunkt geschossen. Der frühere Hamburger Oberliga-Torjäger traf am 2. Spieltag der 2. Bundesliga doppelt beim 4:2-Derbysieg der Nürnberger bei der SpVgg Greuther Fürth - und wurde damit zu einem der prägenden Spieler eines emotionalen Nachmittags.

Fürth ging durch Felix Klaus in der 22. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Nürnberg brauchte aber nicht lange für die Antwort. Nur vier Minuten später war Scobel zur Stelle und markierte das 1:1. Für einen jungen Stürmer in einem Derby ist so ein Treffer mehr als nur ein Tor. Es ist ein Zeichen: Er ist angekommen, er kann diese Bühne bespielen.

Für den 21-Jährigen ist es die nächste besondere Etappe einer bemerkenswerten Entwicklung. Vor nicht allzu langer Zeit traf Scobel noch in der Oberliga Hamburg für den Eimsbütteler TV und zuvor für FC Union Tornesch. Nun entscheidet er ein Frankenderby auf Zweitliga-Bühne mit.

Vor der Pause wurde es noch einmal wild. Klaus brachte Fürth in der 41. Minute erneut mit 2:1 nach vorne, doch Julian Justvan glich in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Justvan die Partie in der 54. Minute mit dem 3:2 für Nürnberg.

Zweiter Treffer macht den Deckel drauf

In der 63. Minute hatte Fürth die große Chance zum Ausgleich, doch Klaus scheiterte mit einem weiteren Foulelfmeter am Nürnberger Torwart. Danach blieb der Club stabil - und Scobel setzte in der 74. Minute den Schlusspunkt. Mit seinem zweiten Treffer stellte er auf 4:2 und machte den Derbysieg perfekt.

Damit steht Scobel nach zwei Saisonspielen bei zwei Toren und einer Vorlage. Seine Torausbeute aus der Vorsaison hat er damit bereits eingestellt: 2025/26 waren es in 21 Einsätzen ebenfalls zwei Treffer und eine Vorlage.

Hamburgs Sprungbrett-Geschichte geht weiter

Für den Hamburger Fußball ist Scobels Doppelpack mehr als eine Randnotiz aus der 2. Bundesliga. Sein Weg bleibt eine der stärksten Sprungbrett-Geschichten der vergangenen Jahre. Über Tornesch und den ETV empfahl sich der Angreifer für den nächsten Schritt, wechselte nach Nürnberg, arbeitete sich über die U23 nach oben - und trifft nun im Profifußball.

Genau solche Karrieren zeigen, welchen Wert die Hamburger Oberliga als Bühne haben kann. Wer dort konstant auffällt, kann sich Türen öffnen. Scobel ist dafür inzwischen das prominenteste Beispiel: erst Torjäger in Hamburg, dann Nürnberg, jetzt Derbyheld in Fürth.