Hamburger Stadtduell: HSV II empfängt FC St. Pauli II im Abstiegskampf

Der HSV II holte zuletzt ein respektables 0:0 in Oldenburg. Besonders die defensive Organisation, die in den Wochen zuvor bereits beim 3:0 gegen Drochtersen und dem 5:1 gegen den HSC Hannover zu sehen war, bestätigte sich erneut. Mit inzwischen 28 Punkten hat sich der HSV II im gesicherten Mittelfeld etabliert.

Der FC St. Pauli II hingegen bleibt im Tabellenkeller gefangen, sammelte aber durch das 1:1 gegen Jeddeloh ein wichtiges Lebenszeichen. Nach Rückstand zeigte die Neitzel-Elf Moral, und Joker Isma Baraze Adam traf spät zum Ausgleich. Die Stabilität der letzten Wochen – drei Unentschieden in Folge – ist ein positives Zeichen, doch Siege fehlen weiterhin. Mit 14 Punkten bleibt St. Pauli II Letzter.

Das Stadtduell bringt klare Rollen mit sich: Der HSV II trifft als formstärkeres Team auf einen Gegner, der zuletzt ebenfalls ungeschlagen blieb. Beide Teams stehen unter Druck – der HSV II, um das Polster zu halten, St. Pauli II, um endlich wieder dreifach zu punkten. Die Tagesform könnte entscheidend sein.

---