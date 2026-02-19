Hamburger Kunstrasenplätze dürfen nicht geräumt werden Der Hamburger Fußball-Verband hat mit der nächsten Generalabsage die Winterpause verlängert. Vereine müssen außerdem beachten, dass Kunstrasenplätze nicht geräumt werden dürfen. rnrn von red · Heute, 11:22 Uhr · 0 Leser

Schnee und Frost sind für Fußballer gefährlich. – Foto: Imago Images

Das Warten geht also weiter. Der Hamburger Fußball-Verband hat am Mittwoch die Generalabsage für die Amateurfußballer erneut ausgesprochen und verlängert. Schnee und Frost lassen keinen geregelten Trainings- und Spielbetrieb zu. Zudem hat der HFV einen wichtigen Hinweis für Kunstrasenplätze ausgesprochen.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Testspiele dürfen nicht mehr angesetzt werden Der reguläre Spielbetrieb könnte in Hamburg frühestens zum 27. Februar wieder aufgenommen werden, teilt der HFV mit. Eine wenig überraschende Entscheidung, schließlich bremst der Winter den Amateurfußball seit Wochen aus. Viele Mannschaften haben höchstens einmal im Freien trainiert, an Punktspiele ist also bis hierhin gar nicht zu denken. Auch Testspiele finden selten bis gar nicht statt. Das gilt auch für das kommende Wochenende, denn der Verband teilt mit: "Sollten für das Wochenende 20. – 22.02.26 auf Grund der Generalabsage im DFBnet Freundschaftsspiele angemeldet werden, sind diese nicht genehmigt, da die Frist von 5 Werktagen für Freundschaftsspiele gemäß § 11 (1) SO nicht eingehalten wurde. Diese Freundschaftsspiele werden abgesetzt. Trainingsbetrieb ist in Absprache mit den Platzwarten und deren Genehmigung möglich. Die bereits angemeldeten Freundschaftsspiele vor dieser Generalabsage für den 21. und 22.02.2026 werden nicht abgesetzt."

Warum Kunstrasenplätze nicht geräumt werden sollen Eine wichtige Einschränkung hebt der HFV allerdings auch vor: "Diese Absage gilt auch für die Kunstrasenplätze. Die Stadt Hamburg bittet zu beachten, dass die Kunstrasenspielfelder nicht geräumt werden dürfen." Soll heißen: Liegt Schnee auf Kunstrasen, dürfen die Vereine die Spielfelder nicht eigenständig vom Schnee befreien. Das hat nämlich gleich zwei Hintergründe: Einerseits sollen die Kunstrasenfelder durch die Räumung nicht beschädigt werden, andererseits könnten geräumte Felder insofern eine Gefahr für die Fußballer darstellen, dass mögliche gefrorene Stellen nicht gleich sichtbar sind. Entsprechend wird ein Großteil der Hamburger Klubs erneut auf alternative Trainingsmaßnahmen zurückgreifen müssen, bevor kommende Woche die Mannschaften hoffentlich offiziell wieder auf die Plätze zurückkehren. Ob es sinnvoll ist, dann direkt wieder um Punkte zu spielen, wird sich zeigen.