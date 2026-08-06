Hamburg kompakt: Transfers, Pokalträume und Umbrüche

Was in Hamburg wichtig ist - kurz und kompakt. – Foto: IMAGO IMAGES

Im Hamburger Fußball ist auch abseits der aktuellen Oberliga-Ergebnisse reichlich Bewegung. Während die neue Saison Fahrt aufnimmt, sorgen vor allem Transfermeldungen, Kaderumbrüche und besondere Pokalgeschichten für Gesprächsstoff. HEBC Hamburg steuert auf ein einmaliges DFB-Pokal-Erlebnis gegen Borussia Dortmund zu, der Eimsbütteler TV geht nach dem Aufstieg mit einem stark veränderten Kader in die Regionalliga Nord, und FC Eintracht Norderstedt hat sein Zentrum doppelt verstärkt.

Der größte Pokaltraum des Hamburger Amateurfußballs gehört derzeit HEBC. Der amtierende LOTTO-Pokalsieger und Super-Cup-Sieger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Borussia Dortmund. Gespielt wird am 1. September um 20:45 Uhr im Volksparkstadion.

Dazu werden nach und nach weitere Transferbewegungen aus den Hamburger Ligen bekannt. Besonders bei TuRa Harksheide ist die Liste inzwischen deutlich vollständiger - und zeigt, wie stark sich auch etablierte Oberliga-Klubs im Sommer verändern.

Beim Eimsbütteler TV ist nach dem Aufstieg über die Relegation der große Umbruch das bestimmende Thema. Trainer Can Timo Schultz arbeitet mit einem stark veränderten Kader. Mehrere Spieler haben den Klub verlassen, gleichzeitig kamen externe Verstärkungen und Talente aus dem eigenen Nachwuchs dazu.

Für HEBC ist das ein Ausnahmespiel. Der Schritt aus dem eigenen Umfeld in das große Stadion des Hamburger SV macht deutlich, welche Dimension dieses Los hat. Nach Vereinsangaben waren bereits 20.000 Tickets verkauft. Für einen Oberliga-Klub ist das ein außergewöhnlicher Zwischenstand - und ein weiterer Hinweis darauf, wie sehr dieses Spiel über den normalen Alltag hinausgeht.

Der ETV setzt damit auf eine Mischung aus Entwicklung und neuer Qualität. Spieler wie Karim Ay, Nick Johann Hoffmann und Joseph Noha Akugue stehen für Zugänge aus dem Hamburger Oberliga-Umfeld, während mehrere Spieler aus dem eigenen Bereich den nächsten Schritt machen sollen. Die zentrale Frage bleibt: Wie schnell wird aus diesem neuen Kader eine regionalligataugliche Einheit?

Norderstedt stärkt die Zentrale

Auch Eintracht Norderstedt hat ein klares Signal gesetzt. Mit Milad Nejad und Bjarne Kasper kamen zwei Spieler für das defensive beziehungsweise zentrale Mittelfeld. Nejad kehrt nach seiner Zeit beim SV Wehen Wiesbaden in die Heimat zurück, Kasper bringt Regionalliga-Erfahrung vom Bremer SV und von TuS Blau-Weiß Lohne mit.

Sportchef Frank Spitzer bezeichnete Nejad in den Vereinsmedien als absoluten Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Kasper unterschrieb trotz einer aktuellen Verletzung für zwei Jahre. Beide Personalien zeigen, dass Norderstedt im Zentrum mehr Stabilität, Zweikampfstärke und Spielaufbauqualität gewinnen will.

Harksheide legt Transferliste offen

Bei TuRa Harksheide sind inzwischen die Transferbewegungen bekannt. Elf Zugänge stehen sechs Abgängen gegenüber. Besonders der Abschied von Olgherto Balliu sticht heraus. Der Offensivspieler wechselte nach seinem starken Oberliga-Jahr zur zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth in die Regionalliga Bayern.

Auf der Zugangsseite hat Harksheide unter anderem Nico Rybka und Noah Larson Reicherz von Altona 93, Touré-Jonas Schmerberg und Farhad Khalaf vom Niendorfer TSV sowie Elioenai Kukanda und Leandro Mirelli vom FC Eintracht Norderstedt geholt. Dazu kommen weitere Spieler aus dem regionalen Umfeld.

Damit verändert sich der Kader spürbar. Es ist kein kompletter Neustart, aber ein Sommer mit klaren Einschnitten. Vor allem der Balliu-Abgang muss aufgefangen werden.

Auch unterhalb der Topligen bewegt sich viel

In den weiteren Hamburger Spielklassen gab es ebenfalls mehrere interessante Meldungen. Der FC Elmshorn baut nach dem Aufstieg in die Landesliga Hammonia weiter an seinem Kader und hat gleich acht Zugänge vorgestellt. Der Klub verfolgt langfristig große Ziele, muss nun aber zunächst den nächsten Schritt in der Landesliga stabil gestalten.

Der SV Börnsen schloss seine Kaderplanung in der Bezirksliga mit zwei defensiven Personalien ab: Robin Stahs kommt für die Innenverteidigung, Lukas Reinhardt fürs Tor. Beim SC Schwarzenbek stehen mit Yassin Brocks und Artur Neumann zwei Spieler im Fokus, die eine enge Verbindung zur Stadt und zum Verein haben.

Auch FSV Harburg-Rönneburg II hat sich neu aufgestellt. Trainer Hakan Kanbay bekommt mit Maik Hutzfeld, dem früheren Kapitän, einen neuen Co-Trainer. Namen zu Zugängen und Abgängen nennt der Klub bewusst nicht, die Zielsetzung ist dennoch klar: Rönneburg II will in der Kreisklasse Hamburg oben angreifen.

Viel Bewegung vor dem nächsten Transferfenster-Ende

Bis Anfang September können die Klubs weiter nachlegen. Gerade deshalb bleibt der Hamburger Transfermarkt ein Dauerthema. Viele Kader sind noch nicht endgültig, manche Vereine reagieren auf Verletzungen, Testspieleindrücke oder frei werdende Spieler.

Der Blick auf die vergangenen Tage zeigt: Die Schlagzeilen entstehen nicht nur auf dem Platz. Sie entstehen auch in Kaderlisten, Funktionsteams, Pokalplanungen und langfristigen Projekten. Genau das macht diesen Sommer im Hamburger Fußball so spannend.

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