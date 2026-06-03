Hamburg kompakt: Der Tag der Kettenreaktionen

Spannende Themen in Hamburg. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

Im Hamburger Amateurfußball ist an den vergangenen beiden Tagen so viel passiert, dass eine einzelne Meldung kaum reichen würde. Die möglichen Folgen des 1860-Zwangsabstiegs aus der 3. Liga reichen bis in die Hamburger Ligen, die TuS Dassendorf gibt dem Umbruch mit Ridel Monteiro ein weiteres Gesicht, der FC Süderelbe sammelt weiter Meisterspieler ein, und auch in der Relegation passiert eine Menge - denn der Eimsbüteler TV steht vor dem Aufstieg. FuPa fasst die wichtigsten Nachrichten des Tages kompakt zusammen - mit allen Geschichten, die ihr anschließend ausführlich nachlesen könnt.

Wenn TSV Havelse nach dem Zwangsabstieg des TSV 1860 München doch in der 3. Liga bleibt, hätte das große Folgen für Hamburg. FC St. Pauli II würde die Regionalliga Nord halten, FK Nikola Tesla wäre in der Oberliga Hamburg gerettet, und SC Wentorf dürfte als bester Bezirksliga-Vizemeister in die Landesliga aufsteigen.

Der Eimsbütteler TV hat in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord den nächsten großen Schritt gemacht. Nach dem 4:1-Auftakt gegen Germania Egestorf-Langreder gewann der ETV auch das zweite Spiel gegen SV Todesfelde - und das spektakulär mit 5:3. Damit steht Eimsbüttel ganz dicht vor dem Aufstieg und beeinflusst zugleich zahlreiche Hamburger Ligakonstellationen von der Oberliga bis in die Kreisliga.

Die TuS Dassendorf hat ihren zweiten offiziellen Zugang präsentiert: Ridel Monteiro kommt vom Meister ETSV Hamburg. Der 32-Jährige war dort Kapitän, Führungsspieler und Leistungsträger. In 32 Spielen erzielte der zentrale Mittelfeldspieler fünf Tore und bereitete sechs weitere Treffer vor. Nach Lucas Irmler ist Monteiro das nächste klare Signal im Umbruch.

Dassendorf veröffentlicht den Sommerfahrplan

Neben den ersten Transfers nimmt auch die Vorbereitung der TuS Dassendorf Formen an. Der Trainingsauftakt soll am 18. Juni um 18 Uhr in Geesthacht stattfinden, weil der Rasen am Wendelweg geschont wird. Danach testet die TuS unter anderem gegen FC Verden 04, Eichholzer SV, Schneverdingen und Lüneburger SK.

FC Süderelbe holt Blerim Qestai vom Meister

Der FC Süderelbe setzt weiter auf Qualität vom ETSV Hamburg. Mit Blerim Qestai kommt der nächste Spieler des Oberliga-Meisters an den Kiesbarg. Trainer Stefan Arlt lobt Persönlichkeit, Führungsstärke, Passsicherheit und Spielverständnis des Mittelfeldspielers. Qestai war zuvor auch lange für den Eimsbütteler TV aktiv.

Nick Selutin wechselt doch zu Weiche Flensburg

Im April war Nick Selutin noch beim SV Burgsteinfurt als Rückkehrer vorgestellt worden, nun folgt die überraschende Wendung: Der Offensivspieler des Meisters ETSV Hamburg wechselt zu SC Weiche Flensburg 08. Auch Brandolf Duah schließt sich dem Regionalligisten an. Für den ETSV sind es die nächsten Abgänge aus der Meistermannschaft.

Altona 93 holt Rauf - Ambrosius bleibt

Altona 93 baut nach dem Regionalliga-Abstieg weiter am Kader. Abdul Gafar Rauf kommt vom ETSV Hamburg und soll die Defensive verstärken. Zudem bleibt Kapitän Michael Ambrosius an Bord. Der Abwehrspieler kam zuletzt auf 25 Einsätze in der Regionalliga Nord und formulierte direkt ein Ziel: Er will mit dem AFC noch einmal ins Pokalfinale.

Bramfeld und TBS lassen alles offen

Im Hinspiel der möglichen Oberliga-Relegation trennten sich Bramfelder SV und TBS Pinneberg 2:2. TBS führte durch Omar Nabizada und Nick Amartey Scharkowski bereits mit 2:0, ehe Louis Mandel Bramfeld mit zwei verwandelten Foulelfmetern zurückbrachte. Das Rückspiel entscheidet, wer auf einen freien Oberliga-Platz hoffen darf.

Groß Flottbek landet Coup mit Adrian Sousa

Die Groß Flottbeker SpVgg hat Adrian Sousa von TuRa Harksheide verpflichtet. Der 32-Jährige bringt eine beeindruckende Bilanz mit: 186 Spiele und 83 Tore in der Oberliga Hamburg, dazu 63 Treffer in 65 Landesliga-Partien. Ligamanager Mustafa Arslan spricht von einer klaren Ansage an den Amateurfußball.

____

FuPa Hamburg startet im Jahr 2026 neu durch - mit dir und deiner Mannschaft! Schickt uns bitte eure Neuigkeiten und Texte an hamburg@fupa.net oder nehmt direkt Kontakt zu uns per E-Mail oder WhatsApp auf. Unsere WhatsApp-Nummer lautet: +49 163 1979449

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/hamburg/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/hamburg/transfers

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/hamburg/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: