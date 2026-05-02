Hamburg holt wichtigen Sieg in Frankfurt

Der Hamburger SV gewinnt im aufgeheizten Deutsche-Bank-Park nach Rückstand mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt und verschafft sich Luft im Abstiegskampf. Während Fabio Vieira und Albert Grönbaek treffen, verschärft sich bei der verunsicherten Eintracht nach Albert Rieras umstrittenem Medienauftritt die sportliche Krise vor den enttäuschten Heimfans deutlich.

Für die Eintracht hingegen wurde dieser Nachmittag zur nächsten bitteren Episode in einer ohnehin zunehmend unruhigen Saisonphase. Schon vor dem Anpfiff hatte Trainer Albert Riera mit seiner emotionalen Pressekonferenz für Schlagzeilen gesorgt. Der Spanier attackierte Medienvertreter, sprach von „Gift“ im Umfeld und versuchte, Berichte über Spannungen innerhalb der Mannschaft zurückzuweisen. Die Pfiffe einiger Frankfurter Anhänger beim Auftritt ihres Trainers vor dem Spiel zeigten jedoch bereits, wie angespannt die Stimmung rund um den Klub inzwischen ist.

Der Hamburger SV hat sich in einem nervenaufreibenden, hitzigen und von langen Unterbrechungen geprägten Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt mit 2:1 durchgesetzt und damit einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Vor 59.400 Zuschauern im ausverkauften Deutsche-Bank-Park drehten die Hamburger nach der Führung der Frankfurter durch Can Uzun die Partie binnen weniger Minuten. Albert Grönbaek und Fabio Vieira trafen für die Mannschaft von Merlin Polzin, die nach sechs sieglosen Spielen ausgerechnet in Frankfurt ihren Befreiungsschlag landete.

Der HSV startete mutig und aggressiv. Schon in der fünften Minute hätte die Mannschaft von Merlin Polzin in Führung gehen können. Nach einem schnellen Angriff über Bakery Jatta und Nicolas Capaldo landete der Ball bei Fabio Vieira. Dessen Abschluss wurde in letzter Sekunde geblockt. Es war die erste Warnung an eine Frankfurter Mannschaft, die zunächst lethargisch wirkte und große Probleme hatte, Zugriff auf das Spiel zu bekommen.

Dabei begann die Partie zunächst mit einem Moment der Stille. Beide Fanlager gedachten in den ersten Minuten eines verstorbenen Frankfurter Anhängers. Danach entwickelte sich eine Begegnung, die sportlich zwar nicht immer hochklassig war, dafür aber von enormer Intensität, Fehlern, Emotionen und Dramatik lebte.

Hamburg wirkte in der Anfangsphase deutlich entschlossener. Während Frankfurt den Ball häufig quer spielte und kaum Tempo entwickelte, suchte der HSV immer wieder den direkten Weg nach vorne. Besonders über die rechte Seite sorgten Jatta und Capaldo für Unruhe. Allerdings zeigte sich auch früh das Problem der Gäste: Die letzte Präzision fehlte. Mehrfach spielten die Hamburger Überzahlsituationen unsauber aus.

Frankfurt kam erst nach einer Viertelstunde besser in die Partie. Can Uzun, der auffälligste Offensivspieler der Gastgeber, prüfte Daniel Heuer Fernandes erstmals mit einem Distanzschuss. Kurz darauf wurde der junge Offensivspieler erneut gefährlich, nachdem der HSV im Aufbau den Ball verloren hatte. Wieder war Heuer Fernandes zur Stelle.

Trotz dieser Frankfurter Ansätze blieb Hamburg insgesamt das bessere Team. Besonders Fabio Vieira drückte der Partie seinen Stempel auf. In der 28. Minute nahm der Portugiese aus rund 25 Metern Maß und traf mit einem wuchtigen Schuss nur die Latte. Kevin Trapp-Ersatz Michael Zetterer wäre chancenlos gewesen. Die Hamburger Bank sprang bereits auf, doch das Aluminium rettete die Eintracht.

Die Gastgeber wirkten in dieser Phase verunsichert. Das Publikum quittierte viele Fehlpässe und zögerliche Aktionen mit Unmutsäußerungen. Immer wieder versuchte Frankfurt über Ansgar Knauff und Uzun Tempo aufzunehmen, doch die Angriffe blieben häufig Stückwerk. Kicker schrieb später treffend, der Eintracht habe „die letzte Konsequenz“ gefehlt.

Kurz vor der Pause häuften sich dennoch die Frankfurter Chancen. Zweimal tauchte Uzun gefährlich vor dem HSV-Tor auf, doch Heuer Fernandes hielt seine Mannschaft mit starken Paraden im Spiel. Auch Jonathan Burkardt vergab eine gute Gelegenheit. Trotzdem ging es torlos in die Kabinen — ein Ergebnis, das aus Hamburger Sicht eigentlich zu wenig war. Das erkannte auch die HSV-Homepage später an: Die Rothosen hätten bereits in der ersten Halbzeit führen müssen.

Während die Frankfurter Fans ihre Mannschaft mit einem gellenden Pfeifkonzert verabschiedeten, dürfte Merlin Polzin in der Kabine trotz der guten Leistung gewarnt haben. Seine Mannschaft hatte es versäumt, aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen. Und tatsächlich sollte sich dieses Problem unmittelbar nach Wiederbeginn rächen.

Die zweite Halbzeit begann mit einem Schock für den HSV. Frankfurt kam plötzlich mit deutlich mehr Energie aus der Kabine. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff verlor Bakery Jatta im Aufbau den Ball. Uzun schaltete blitzschnell um, zog Richtung Strafraum und ließ Omari stehen. Mit einem präzisen Abschluss ins linke Eck brachte er die Eintracht mit 1:0 in Führung.

Plötzlich tobte das Stadion. Die Frankfurter Fans schöpften Hoffnung, die Mannschaft wirkte für einen kurzen Moment wie befreit. Doch die Euphorie hielt nicht lange.

Denn der HSV reagierte beeindruckend. Statt auseinanderzufallen, antworteten die Gäste mit Wucht. Nur drei Minuten nach dem Rückstand fiel der Ausgleich. Nach einer Ecke blieb Hamburg im Angriff. Omari brachte den Ball erneut in die Mitte, wo Albert Grönbaek aus zehn Metern abzog. Der Ball wäre möglicherweise noch geklärt worden, doch Ellyes Skhiri fälschte ihn unglücklich ins eigene Tor ab.

Das 1:1 gab den Hamburgern sofort neues Selbstvertrauen. Frankfurt hingegen wirkte erneut nervös. Die Unsicherheit war mit Händen zu greifen. Die Mannschaft von Riera verlor wieder die Kontrolle über das Spiel, während der HSV plötzlich spürte, dass hier mehr möglich war.

Und tatsächlich folgte wenig später der nächste Schlag.

In der 59. Minute spielte Grönbaek einen herausragenden Chipball aus dem linken Halbfeld in den Strafraum. Fabio Vieira ließ den Ball einmal aufspringen und nahm ihn dann technisch brillant direkt. Der Abschluss schlug unhaltbar im langen Eck ein. Zetterer war ohne Chance.

Es war ein Tor von außergewöhnlicher Qualität — und zugleich die Belohnung für einen mutigen Auftritt des HSV. Vieira, der bereits in der ersten Halbzeit mit seinem Lattentreffer aufgefallen war, avancierte endgültig zum Matchwinner.

Der Treffer ließ den Deutsche-Bank-Park verstummen. Nur der kleine Hamburger Anhang feierte ausgelassen. Auf den Rängen der Frankfurter machte sich dagegen Frust breit. Die Fans skandierten während der Trinkpause sogar: „Wir wollen euch kämpfen sehen.“

Die Reaktion der Eintracht blieb jedoch erstaunlich harmlos. Zwar brachte Riera mit Bahoya, Chaibi und später weiteren Wechseln frische Kräfte, doch echte Struktur war im Frankfurter Spiel kaum zu erkennen. Immer wieder liefen sich die Gastgeber fest oder spielten ungenaue Bälle in die Spitze.

Der HSV verteidigte dagegen leidenschaftlich. Nicolas Capaldo und Jordan Torunarigha gingen immer wieder entschlossen in die Zweikämpfe. Besonders Torunarigha zeigte eine starke Partie — bis zu jener dramatischen Szene in der Schlussphase.

Zunächst musste Merlin Polzin bereits umstellen, weil Bakery Jatta nach einem intensiven Sprintduell verletzt raus musste. Auch Robert Glatzel verließ in seinem 150. Spiel für den HSV vorzeitig den Platz. Der Trainer reagierte pragmatisch, brachte frische Kräfte und stellte auf Stabilität um.

Frankfurt versuchte in dieser Phase noch einmal Druck aufzubauen. Doch klare Chancen blieben selten. Ein Freistoß von Oscar Højlund landete in der Hamburger Mauer. Mehrfach reklamierten die Hessen hektisch Strafstöße oder Handspiele, doch Schiedsrichter Deniz Aytekin behielt die Kontrolle.

Dann überschattete eine schwere Verletzung die Partie.

In der 81. Minute prallte Jordan Torunarigha in einem Luftduell heftig zusammen und blieb bewusstlos liegen. Sofort eilten die medizinischen Teams auf den Platz. Der Verteidiger musste in stabiler Seitenlage behandelt werden. Für einige Minuten rückte der Fußball völlig in den Hintergrund.

Beeindruckend war die Reaktion im Stadion. Sowohl die Hamburger als auch die Frankfurter Fans applaudierten, als Torunarigha schließlich gestützt vom Feld geführt wurde. Yussuf Poulsen kam für ihn ins Spiel.

Die lange Unterbrechung sorgte dafür, dass Aytekin satte zehn Minuten nachspielen ließ. Diese Nachspielzeit entwickelte sich noch einmal zu einem emotionalen Kraftakt.

Frankfurt warf nun alles nach vorne, wirkte dabei jedoch oft kopflos. Die Eintracht schlug hohe Bälle in den Strafraum, doch der HSV verteidigte mit allem, was er hatte. Immer wieder klärten Königsdörffer oder die Innenverteidiger in letzter Sekunde.

Besonders bitter für Frankfurt: Die Nerven lagen völlig blank. Can Uzun sah wegen unsportlichen Verhaltens Gelb. Jean-Mattéo Bahoya kassierte ebenfalls eine Verwarnung. In der 90.+14 Minute flog schließlich Rasmus Kristensen mit Gelb-Rot vom Platz.

Die letzte große Chance gehörte dennoch den Gastgebern. Younes Ebnoutalib setzte zu einem spektakulären Seitfallzieher an, doch Heuer Fernandes parierte stark. Kurz darauf pfiff Aytekin ab.

Für den HSV war es ein Sieg mit enormer Bedeutung. Nach Wochen der Unsicherheit und sechs Spielen ohne Erfolg gelang ausgerechnet bei einem Champions-League-Teilnehmer der ersehnte Befreiungsschlag. Die Hamburger Fans feierten ihre Mannschaft nach Abpfiff euphorisch.

Auch im Netz war die Erleichterung spürbar. In Fanforen und sozialen Medien war von einem „Dreckssieg“ die Rede, den man genau so gebraucht habe. Andere Fans betonten, dass der HSV endlich einmal ein enges Spiel über die Zeit gebracht habe.

Merlin Polzin hatte vor dem Spiel angekündigt, seine Mannschaft müsse „defensiven Einsatz“ zeigen und Räume „brutal kompakt“ verteidigen. Genau das setzte der HSV nach der Führung um. Der Trainer bewies zudem ein gutes Gespür mit seinen Wechseln und schaffte es, seine Mannschaft nach dem Rückstand mental wieder aufzurichten.

Die HSV-Vereinsmedien sprachen anschließend von „Big Points im Kampf um den Klassenerhalt“. Tatsächlich dürfte dieser Sieg weit mehr gewesen sein als nur ein gewöhnlicher Auswärtserfolg. Der HSV zeigte Mentalität, Widerstandskraft und vor allem eine Reaktion auf die zuletzt schwachen Auftritte.

Bei Eintracht Frankfurt dagegen verschärfte sich die Krise weiter. Die Niederlage fiel nicht nur sportlich schwer ins Gewicht, sondern verstärkte auch die Diskussionen um Trainer Albert Riera. Schon vor der Partie hatte der Spanier mit seiner emotionalen Pressekonferenz polarisiert. Nach der Niederlage dürften die Debatten noch lauter werden.

Mehrere Medien berichteten unmittelbar nach dem Spiel, dass Rieras Zukunft zunehmend unsicher sei. Selbst Sportvorstand Markus Krösche vermied ein klares Bekenntnis zum Trainer. Die Mannschaft wirkte gegen Hamburg verunsichert und ideenlos. Besonders nach dem schnellen Ausgleich verlor die Eintracht komplett den Faden.

Kritik gab es auch an der Körpersprache der Frankfurter Spieler. Die Fans hatten ihre Mannschaft während der Trinkpause mit lauten Rufen aufgefordert, endlich mehr Einsatz zu zeigen. Doch viele Angriffe wirkten hektisch und uninspiriert.

Dabei hatte Frankfurt durchaus die Chance gehabt, im Kampf um die europäischen Plätze ein Zeichen zu setzen. Stattdessen droht die Eintracht nun, entscheidenden Boden zu verlieren. Die Konkurrenz im Rennen um Europa sitzt den Hessen dicht im Nacken.

Besonders auffällig war die fehlende Balance im Frankfurter Spiel. Nach der Führung hätte die Eintracht eigentlich Selbstvertrauen tanken müssen. Stattdessen ließ sie sich vom schnellen Ausgleich komplett aus dem Konzept bringen. Das 1:2 fiel dann beinahe zwangsläufig.

Fabio Vieira und Albert Grönbaek ragten beim HSV klar heraus. Grönbaek war an beiden Toren direkt beteiligt, Vieira krönte seine starke Leistung mit einem Traumtor. Aber auch Heuer Fernandes verdiente sich Bestnoten. Der Torhüter rettete seine Mannschaft mehrfach mit wichtigen Paraden und strahlte in der hektischen Schlussphase enorme Ruhe aus.

Defensiv überzeugte Hamburg vor allem durch Leidenschaft. Zwar gab es immer wieder unsaubere Ballverluste und hektische Aktionen im Umschaltspiel, doch die Mannschaft verteidigte geschlossen. Genau diese Mentalität hatte dem HSV in den vergangenen Wochen oft gefehlt.

Für zusätzliche Dramatik sorgte die enorme Nachspielzeit. Durch die Verletzungsunterbrechungen, zahlreiche Wechsel und Diskussionen zog sich die Schlussphase endlos hin. Immer wieder schien Frankfurt noch eine letzte Gelegenheit zu bekommen. Doch der HSV brachte den Vorsprung schließlich über die Zeit.

Der Abpfiff löste auf Hamburger Seite pure Erleichterung aus. Spieler und Fans feierten gemeinsam vor der Kurve. Für viele HSV-Anhänger fühlte sich dieser Sieg bereits wie die halbe Rettung an.

Die Eintracht dagegen wurde mit Pfiffen verabschiedet. Die Atmosphäre im Stadion spiegelte die Stimmung rund um den Klub wider: Enttäuschung, Frust und Verunsicherung.

So blieb am Ende ein Spiel, das weit mehr war als nur ein Bundesliga-Duell zwischen zwei Traditionsvereinen. Es war ein Aufeinandertreffen zweier Mannschaften unter Druck — mit völlig unterschiedlichen Konsequenzen.

Der HSV gewann nicht nur drei Punkte, sondern auch neues Selbstvertrauen. Frankfurt verlor dagegen erneut die Kontrolle über seine Saison.