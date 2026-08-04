Hamburg: Drei Spiele, die ihr auf dem Schirm haben müsst

Mit dem Gastspiel des Eimsbütteler TV bei BLS Hamburg 01 beginnt am Dienstagabend die 1. Runde im LOTTO-Pokal Hamburg. Anstoß ist um 20 Uhr. Die Rollen sind klar verteilt: Der ETV geht als Regionalliga-Aufsteiger favorisiert in die Partie, muss aber genau diesen Pflichtaufgaben seriös begegnen.

Nach dem großen Sommerumbruch und dem Sprung in die Regionalliga Nord ist der Pokal für die Eimsbütteler auch eine Gelegenheit, weitere Abläufe zu festigen. Für BLS ist es dagegen ein klassischer Pokalabend: Heimspiel, großer Gegner, klare Außenseiterrolle - und die Chance, den Favoriten zumindest lange zu ärgern.

Am Mittwoch richtet sich der Blick dann auf die Oberliga Hamburg. FK Nikola Tesla empfängt um 19 Uhr SC Victoria Hamburg. Für Tesla ist es das zweite Saisonspiel nach dem überraschenden 3:1-Auftaktsieg beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Kaum ein Team war vor der Saison kritischer bewertet worden, doch die Mannschaft von Erdogan Pini lieferte direkt ein starkes Gegenargument.

Victoria startete ebenfalls mit einem Sieg und gewann zum Auftakt 3:2 gegen FC Eintracht Norderstedt II. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die mit drei Punkten aus einem Spiel in die Partie gehen. Der Sieger hält Anschluss an die Spitzengruppe und kann den gelungenen Start weiter veredeln.