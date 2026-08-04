Hamburg: Drei Spiele, die ihr auf dem Schirm haben müsst

Der Eimsbütteler TV eröffnet am Dienstag die Pokalwoche, FC Eintracht Norderstedt muss am Donnerstag zu den Alsterbrüdern. Dazwischen steigt in der Oberliga Hamburg ein spannendes Nachholspiel.
Mit dem Gastspiel des Eimsbütteler TV bei BLS Hamburg 01 beginnt am Dienstagabend die 1. Runde im LOTTO-Pokal Hamburg. Anstoß ist um 20 Uhr. Die Rollen sind klar verteilt: Der ETV geht als Regionalliga-Aufsteiger favorisiert in die Partie, muss aber genau diesen Pflichtaufgaben seriös begegnen.
Nach dem großen Sommerumbruch und dem Sprung in die Regionalliga Nord ist der Pokal für die Eimsbütteler auch eine Gelegenheit, weitere Abläufe zu festigen. Für BLS ist es dagegen ein klassischer Pokalabend: Heimspiel, großer Gegner, klare Außenseiterrolle - und die Chance, den Favoriten zumindest lange zu ärgern.
Am Mittwoch richtet sich der Blick dann auf die Oberliga Hamburg. FK Nikola Tesla empfängt um 19 Uhr SC Victoria Hamburg. Für Tesla ist es das zweite Saisonspiel nach dem überraschenden 3:1-Auftaktsieg beim SC Vorwärts/Wacker Billstedt. Kaum ein Team war vor der Saison kritischer bewertet worden, doch die Mannschaft von Erdogan Pini lieferte direkt ein starkes Gegenargument.
Victoria startete ebenfalls mit einem Sieg und gewann zum Auftakt 3:2 gegen FC Eintracht Norderstedt II. Damit treffen zwei Teams aufeinander, die mit drei Punkten aus einem Spiel in die Partie gehen. Der Sieger hält Anschluss an die Spitzengruppe und kann den gelungenen Start weiter veredeln.
Am Donnerstag folgt das zweite Pokalspiel der Woche. FC Alsterbrüder empfängt um 20 Uhr FC Eintracht Norderstedt. Für den Landesliga-Klub ist es ein attraktives Heimspiel gegen einen Regionalligisten, für Norderstedt eine Aufgabe mit klarer Favoritenrolle.
Die Eintracht kommt aus dem 2:2 zum Regionalliga-Auftakt gegen SV Atlas Delmenhorst. Trainer Özden Kocadal hatte danach vor allem die späten Gegentore nach Einwurf-Situationen angesprochen. Im Pokal geht es nun darum, konzentriert zu bleiben, den Klassenunterschied auf den Platz zu bringen und keine unnötige Spannung entstehen zu lassen.
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