Hamborn 07 wendet Pokal-Blamage ab und zieht ins Finale ein

Der Favorit wankte lange, fiel aber nicht: Landesligist Sportfreunde Hamborn 07 hat beim A-Ligisten FSV Duisburg mit 5:3 gewonnen und steht im Finale des Kreispokal Duisburg. Doch der Tabellenführer der Kreisliga A verlangte dem klassenhöheren Gegner alles ab.
Übrigens: Weil Duisburg zu den größten Fußballkreisen zählt, sind alle Halbfinalisten für den Niederrheinpokal qualifiziert.
Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start: Luka Blazevic brachte Hamborn früh in Führung (10.). Doch der FSV antwortete beeindruckend. Abdül Samet Kilic glich nur drei Minuten später aus (13.), ehe Deniz Steven Zarifoglu (28.) und Bora Karadag (37.) die Partie sogar auf 3:1 drehten. Noch vor der Pause meldete sich Hamborn zurück: Burkay Bostanci verkürzte auf 3:2 (40.). Nach dem Seitenwechsel fiel schnell der Ausgleich - Pascal Spors traf zum 3:3 (51.), doch der FSV Duisburg hielt die Partie lange offen.. In der Schlussphase zeigte der Landesligist dann seine Qualität. Joker Julian Keibel avancierte zum Matchwinner, als er in der 84. Minute zur Führung traf und in der Nachspielzeit den 5:3-Endstand nachlegte (90.+3).
So verhindert Hamborn eine Pokal-Blamage und dreht ein lange offenes Halbfinale noch zu seinen Gunsten, während der FSV Duisburg trotz starker Leistung kurz vor dem Finale scheitert. Immerhin: Der Niederrheinpokal ist sicher.
Match-Verlinkung folgt.
1. Runde
So., 10.08.25 15:00 Uhr ESV Grün-Weiß Roland Meiderich - SV Wanheim 1900 2:6
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Pestalozzidorf Oberlohberg - TS Rahm 06 3:1
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfB Lohberg - Post SV Siegfried Hamborn 1:2
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Wedau - TuRa 88 Duisburg 3:4
So., 10.08.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - DJK Lösort Meiderich 1:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr Blau-Weiß Neuenkamp - SC Hertha Hamborn 2:3
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Raadt zg. - TuS Union 09 Mülheim 1:7
So., 10.08.25 15:00 Uhr Dümptener TV - VfvB Ruhrort-Laar 7:0
Do., 21.08.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Viktoria Beeck 14:1
Mi., 27.08.25 19:30 Uhr Eintracht Duisburg - 1. FC Duisburg Dersimspor 1:2
2. Runde
Mi., 17.09.25 19:00 Uhr SV Beeckerwerth - MTV Union Hamborn 3:6
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - FC Albania Duisburg 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - Dümptener TV 3:0
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - RWS Lohberg 6:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SuS Viktoria Wehofen - SV Hamborn 90 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SG Pestalozzidorf Oberlohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - TSV Heimaterde Mülheim 4:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - SG Duisburg-Süd 98/20 1:3
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SC Croatia Mülheim - FC Taxi Duisburg 2:1
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Duisburger SC Preußen - SV Heißen 3:5
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr Fatihspor Mülheim - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 6:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - Post SV Siegfried Hamborn 2:0
Do., 18.09.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DJK Vierlinden 4:1
Do., 18.09.25 19:00 Uhr TuS Union 09 Mülheim - TV Jahn Hiesfeld 1:4
Do., 18.09.25 19:30 Uhr SC Hertha Hamborn - TuSpo Saarn 1908 0:6
Do., 18.09.25 19:30 Uhr ETuS Bissingheim - Sportfreunde Walsum 09 0:2
Do., 18.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Eintracht Walsum 4:0
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr 1. FC Duisburg Dersimspor - FSV Duisburg 0:12
3. Runde
Di., 21.10.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 09 Dinslaken 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuRa 88 Duisburg - SC Croatia Mülheim 0:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SG Pestalozzidorf Oberlohberg - Duisburger FV 08 0:6
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim 3:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Hamborn 07 - Mülheimer FC 97 9:8
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg 3:5
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr TV Jahn Hiesfeld - VfB Speldorf 1:2
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - GSG Duisburg 13:1
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum 3:0
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Hamborn 90 - TuS Viktoria Buchholz 0:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde Mülheim - MTV Union Hamborn 2:0
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Mülheimer SV 07 2:3
Do., 23.10.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - SG Duisburg-Süd 98/20 8:1
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SV 1900 2:1
Do., 30.10.25 20:00 Uhr SV Duissern - SV Genc Osman Duisburg 1:0
Do., 06.11.25 19:00 Uhr SV Wanheim 1900 - SV Rhenania Hamborn 2:1
Achtelfinale
Fr., 16.01.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - VfB Speldorf 0:2
Sa., 17.01.26 15:00 Uhr SV Duissern - SpVgg Meiderich 06/95 4:1
Sa., 17.01.26 16:00 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - FSV Duisburg 0:1
So., 18.01.26 11:00 Uhr Sportfreunde Mülheim - TuSpo Saarn 1908 1:2
So., 18.01.26 14:00 Uhr SV Heißen - Duisburger FV 08 2:4
So., 18.01.26 15:00 Uhr TuS Viktoria Buchholz - Sportfreunde Hamborn 07 2:3
So., 18.01.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07 2:1
So., 18.01.26 15:30 Uhr SV Wanheim 1900 - SC Croatia Mülheim 2:0
Viertelfinale
Mi., 25.02.26 20:00 Uhr SV Duissern - Duisburger FV 08 1:2
Mi., 25.02.26 20:00 Uhr Rheinland Hamborn - Sportfreunde Hamborn 07 2:4
Do., 26.02.26 19:30 Uhr SV Wanheim 1900 - FSV Duisburg 9:10
Mi., 11.03.26 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - VfB Speldorf 0:5
Halbfinale
Mi., 08.04.26 19:00 Uhr FSV Duisburg - Sportfreunde Hamborn 07
Mi., 22.04.26 19:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Speldorf