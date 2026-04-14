Hambergen überrascht Dannenberg, Nordsode siegt, Remis in Wallhöfen

– Foto: Annalena Bargmann

Der 23. Spieltag der Kreisliga Osterholz ist gespielt und im Aufstiegsrennen gab es Bewegung. Im Keller überraschte Nordsode und konnte einen Dreier einfahren. Auch ansonsten hatte der Spieltag einiges zu bieten. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Die Gäste legten früh den Grundstein für den Sieg. Till Gerken (15.) und Per Schramm (26.) trafen bereits in der Anfangsphase und sorgten für klare Verhältnisse. Osterholz ist nun vier Punkte vor Beckedorf und gewann erstmals nach drei Niederlage in Serie. Beckedorf verlor erstmals nach drei Siegen in Serie.

Meyenburg setzte sich in einem torreichen Spiel durch. Nach Treffern von Torben Poppe (12.), Lucas Kopischke (14.) und Marvin Tietje (15.) ging es früh hin und her. Luca Mischnick (46.) und erneut Poppe (70.) hielten Bornreihe im Spiel, doch Paul Lukas Ladwig (52.), Luca Bruchwalski (64.) und Kai Michaelis (90.) sorgten für den 5:3-Endstand. Bornreihe verlor erstmals wieder nach fünf Partien ohne Niederlage.

Wallhöfen musste sich spät mit einem Punkt begnügen. Jonas Neumann brachte die Gäste in der 75. Minute in Führung. In der Schlussminute rettete Steven van Hoorn (90.) den Gastgebern noch das Remis. Wallhöfen spielte zum dritten Mal in Serie Remis, bleibt aber auf dem zweiten Platz und auf einem guten Weg Richtung Bezirksliga.

Hambergen drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Kai-Cedric Ribbe brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (63.), ehe Piet Behrens (67.) ausglich. Nur zwei Minuten später erzielte Tjalf Ehrichs (69.) den entscheidenden Treffer zum 2:1-Sieg. Für Hambergen war es der dritte Sieg in Serie. Dannenberg verpasst es, den dritten Platz zu halten.

Ein wildes Spiel mit vielen Wendungen sahen die Zuschauer in Ihlpohl. Löhnhorst ging durch Philipp Alexander Kropp (11.) und Dominic Ponty (17.) früh mit 2:0 in Führung. Doch ein Eigentor von David Diers (56.) leitete die Aufholjagd ein, ehe Jann-Luka Haase (60.) ausglich. Nico Merdes (73.) und erneut Haase per Foulelfmeter (81.) drehten die Partie komplett, bevor Steven Holstein (90.) nur noch verkürzen konnte. Damit gewann Ihlpohl auch das zweite direkte Duell der Saison und kletterte auf Rang sieben. Löhnhorst bleibt Elfter.