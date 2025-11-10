Hambergen im Abwärtsstrudel, Nordsode punktet erneut

Der 14. Spieltag der Kreisliga Osterholz bot reichlich Tore, Spannung und klare Statements im Titelrennen. Tabellenführer SV Lilienthal-Falkenberg bleibt weiter ungeschlagen, während Verfolger TSV Eiche Neu Sankt Jürgenmit einem beeindruckenden 6:0-Sieg seine Ambitionen und Offensivstärke untermauerte.

In einer ausgeglichenen Begegnung trennten sich Ihlpohl und Pennigbüttel mit einem gerechten Unentschieden. Fabian Kauf (41.) brachte Komet in Führung, ehe Mika Lascheit (50.) kurz nach Wiederanpfiff zum 1:1-Endstand traf. Beide Teams stecken im Mittelfeld fest. Nach vier Siegen in Serie muss sich Pennigbüttel mal wieder mit einem Remis begnügen.

Die „Eiche“ spielte sich eindrucksvoll den Frust von der Seele und überrollte Beckedorf mit 6:0. Dreifach-Torschütze Jasper Stern (11., 24., 43.) war der überragende Mann des Spiels. In der Schlussphase erhöhten Jonas Brünjes (70.) und Joker Keit Mattern (76., 86.) zum Kantersieg. Neu Sankt Jürgen bleibt damit Lilienthal dicht auf den Fersen und erzielte nun 50 Saisontore.

Spitzenbegegnung ohne Sieger: Wallhöfen und Meyenburg trennten sich in einer intensiven Partie torlos. Beide Teams standen defensiv kompakt, konnten offensiv aber keine entscheidenden Akzente setzen. Für Wallhöfen ist es bereits das dritte Unentschieden der Saison – dennoch bleibt der TSV Wallhöfen in der Spitzengruppe auf Rang drei, zehn Punkte vor Meyenburg.

Der VSK II feierte einen wichtigen Auswärtserfolg. Zwar ging Hambergen durch Marten Jasper Holldorf (47.) in Führung, doch danach drehten die Gäste die Partie eindrucksvoll: Torwart Nikolai Süß (61., 83., 90.) (!) und Tim Avernarg (63.) trafen für den VSK, der sich mit diesem 4:1-Sieg von den Abstiegsrängen absetzt. Hambergen holte aus den vergangenen sieben Spielen nur einen mageren Punkt.

Ein echtes Hin und Her erlebten die Zuschauer in Schwanewede. Jan Münster (15.) brachte Hansa früh in Führung, doch die SG drehte die Partie durch Fynn Lütjen (28.) und Arne Hering (37.). Nach dem Ausgleich von Janik Nöding (67.)sorgte erneut Münster (90.) in der Schlussminute für den viel umjubelten 3:2-Heimsieg. Für die Gäste war es die dritte Niederlage in Serie.

Auch Dannenberg bleibt im oberen Tabellendrittel. Max Otholt (10., 17.) sorgte früh für klare Verhältnisse, ehe Cedric Böttner (49.) für den ATSV verkürzte. Doch Jan-Phillip Thölken (68.) und Keysedin Kurnaz (90.) stellten den verdienten 4:1-Endstand her.

Der Spitzenreiter aus Lilienthal bleibt auch nach dem Gastspiel in Löhnhorst unbesiegt. Zwar hielten die Gastgeber zunächst gut mit, doch kurz vor der Pause traf Linus Grün (45.) zur Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Alex Anil Akin (48.) und Jan Westermann (60., 72.) nach. Philipp Alexander Kropp (83.) gelang nur noch der Ehrentreffer. Lilienthal festigt mit dem klaren 4:1-Sieg seine Tabellenführung.