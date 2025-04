Hambergen II phänomenal; Osterholz II gewinnt Spitzenspiel

VSK Osterholz-Scharmbeck II – FC Hansa Schwanewede 2:0

Der VSK Osterholz-Scharmbeck II konnte sich in einem soliden Heimspiel gegen den FC Hansa Schwanewede mit 2:0 durchsetzen. Maxim Alexander Süß eröffnete in der 25. Minute den Torreigen, bevor Nikolai Süß in der 85. Minute den Endstand herstellte. Die Gastgeber zogen nach dem fünften Sieg in Serie mit Schwanewede gleich und erheben ernsthafte Ansprüche auf einen Aufstiegsplatz.



SV BW Bornreihe II – TSV Wallhöfen 3:5

Ein echtes Spektakel lieferten sich der SV BW Bornreihe II und der TSV Wallhöfen. Nach einem frühen Rückstand durch Tarek Hinck (21. Minute) kämpfte sich Bornreihe zurück und ging durch Torben Poppe (45. und 56. Minute) in Führung. Doch Wallhöfen zeigte sich kämpferisch und drehte das Spiel durch Milan Meyer (67. und 84. Minute) und Steven van Hoorn (90. Minute) zu einem 5:3-Sieg. Für die Gäste der zweite in Serie; für Bornreihe II die zweite Niederlage in Serie.



TSV Meyenburg – SV Beckedorf 3:1

Der TSV Meyenburg setzte sich mit 3:1 gegen den SV Beckedorf durch. Paul Lukas Ladwig (4. Minute) und Dustin Neumann (19. und 35. Minute) sorgten für eine komfortable Führung, bevor Florian Dolinski in der 90. Minute den Ehrentreffer für Beckedorf erzielte. Meyenburg zeigte sich offensiv stark und feierte den dritten Sieg in Serie.



SV Lilienthal-Falkenberg – SV Aschwarden 2:0

In einem weiteren Heimspiel konnte der SV Lilienthal-Falkenberg einen verdienten 2:0-Sieg gegen den SV Aschwarden feiern. Linus Grün (76. Minute) und Christian Dimitri Poungue (82. Minute) sorgten für die Tore und sicherten den Heimsieg. Nach fünf sieglosen Partien also endlich wieder ein Sieg; Aschwarden wartet nun auch seit fünf Partien auf einen Dreier.



ASV Ihlpohl – SG Platjenwerbe / Lesumstotel 3:2

Ein spannendes Duell erlebten die Zuschauer beim ASV Ihlpohl, wo die Gastgeber die SG Platjenwerbe / Lesumstotel mit 3:2 besiegten. Hinerk Schiefner brachte die Gäste früh in Führung (4. Minute), doch Ihlpohl antwortete schnell mit Toren von Timo Pieritz (9. Minute) und Jann-Luka Haase (17. Minute, Foulelfmeter). Christoph Liening erhöhte auf 3:1, bevor Fynn Lütjen in der 53. Minute den Anschluss für Platjenwerbe erzielte.



TSV Eiche Neu Sankt Jürgen – SV Vorwärts Buschhausen 5:1

Der TSV Eiche Neu Sankt Jürgen zeigte eine beeindruckende Leistung und besiegte den SV Vorwärts Buschhausen mit 5:1. Jasper Stern (11. und 20. Minute) und Timo Brünjes (25. und 38. Minute) sorgten für eine klare Führung, während Niklas Buhl in der 60. Minute den Schlusspunkt setzte. Felix Gartelmann erzielte den Ehrentreffer für Buschhausen in der 69. Minute.



FC Hambergen II – VfR Seebergen-Rautendorf 11:0

Die Gäste waren so lange ganz oben an der Tabelle, doch in den vergangenen Wochen hat der VfR sich die gesamte Saison verspielt. Gegen den FC Hambergen II, hagelte es die vierte Niederlage in Serie und die war erneut richtig deftig. Elf! Tore erzielte Hambergen und holte nun 13 Punkte aus den vergangenen fünf Partien.