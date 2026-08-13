Hamberge holt ein 0:2 auf – Reinfeld/Kronsforde bleibt ungeschlagen

– Foto: Marcel Eichholz

Zwei Tore Vorsprung, am Ende doch nur ein Punkt: Die SG Reinfeld/Kronsforde hat sich am dritten Spieltag der Verbandsliga Süd 2:2 (1:0) vom SV Hamberge getrennt. Für den Aufsteiger war es dennoch die Fortsetzung eines bemerkenswerten Saisonstarts. Nach drei Partien steht die Mannschaft bei sieben Punkten und einem Torverhältnis von 9:3. Damit rangiert die SG aktuell auf Tabellenplatz zwei.

Hamberge ließ sich vom Rückstand zunächst nicht entscheidend aus der Bahn werfen, fand vor der Pause aber keine Antwort mehr. So ging die Mannschaft der Reinfelder Trainer Jan Fischer und Benjamin Schulte mit der knappen 1:0-Führung in die Kabine.

Vor knapp 150 Zuschauern entwickelte sich am Dienstagabend eine umkämpfte Partie. Nach 27 Minuten gingen die Gastgeber in Führung. Phillip Hackbarth verwandelte einen Elfmeter zum 1:0. Hamberges Trainer Kambiz Tafazoli haderte anschließend deutlich mit dieser Entscheidung und sprach aus seiner Sicht von einem „glasklaren Nicht-Elfmeter“. Ob der Pfiff tatsächlich falsch war, lässt sich anhand der vorliegenden Quellen nicht unabhängig beurteilen.

Sieben Minuten verändern das Spiel

Kaum hatte die zweite Hälfte begonnen, schien Reinfeld/Kronsforde die Partie endgültig auf seine Seite zu ziehen. In der 47. Minute erhöhte Ben Bäßler auf 2:0. Für Hamberge war der zweite Gegentreffer besonders ärgerlich. Tafazoli sprach von einem eigenen Fehler unmittelbar nach der Pause, der von den Gastgebern bestraft worden sei.

Doch anstatt auseinanderzufallen, zeigte der SV Hamberge Moral. Nur sechs Minuten nach dem 0:2 verkürzte Hattenbach auf 1:2. Plötzlich war wieder Spannung in der Begegnung – und die Gäste nutzten ihre stärkste Phase konsequent. In der 60. Minute fiel bereits der Ausgleich. Kuschel traf zum 2:2 und vollendete damit die Aufholjagd innerhalb von nur sieben Minuten.

Hamberge gab sich danach mit dem Punkt offenbar nicht zufrieden. Die Gäste erhöhten weiter den Druck und hatten nach Einschätzung ihres Trainers sogar Möglichkeiten, die Partie vollständig zu drehen. „Sogar das 3:2 war noch drin“, sagte Tafazoli nach der Begegnung. Dennoch zeigte er sich angesichts des zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands mit dem Remis zufrieden und lobte vor allem die Reaktion seiner Mannschaft.

Für die SG Reinfeld/Kronsforde überwog dagegen wohl zunächst die Enttäuschung darüber, eine 2:0-Führung nicht ins Ziel gebracht zu haben. Dennoch liest sich die Bilanz nach dem Aufstieg ausgesprochen ordentlich: sieben Punkte aus den ersten drei Ligaspielen. Damit hat sich die SG früh in der Spitzengruppe festgesetzt.

Hamberge steht nach dem Remis bei vier Punkten und belegt aktuell Rang sechs. Für die Mannschaft von Tafazoli geht es bereits am Samstag, 15. August, zu Hause gegen den SV Schackendorf weiter. Reinfeld/Kronsforde ist einen Tag später beim SSV Güster gefordert.

SG Reinfeld / Kronsforde II – SV Hamberge 2:2

SG Reinfeld / Kronsforde II: Marten Rafael Kröger, Felix Schulz, Fabian Meyer, Florian Horn, Benjamin Pirch, Marcel Dankert (89. Niklas Racko), Luis Henri Mickeleit (90. Mika Cornelsen), Phillip Hackbarth, Mark Heinze (82. Julian Wenzel), Benedict Schröder, Ben Bäßler (64. Mika Neumann) - Trainer: Jan Fischer - Trainer: Schulte Benjamin

SV Hamberge: Pelle Karlberg, Oliver Lie (74. Jesse Neumann), Jan-Niklas Vogt, Nico Röhrich, Lukas Kuschel, Tolga Cengel, Til Weidemann, Marc Hattenbach (74. Ole Schliesser), Luca Claus Kähler (87. Nis Karlberg), Hardy Luca Klement (76. Aymen Amara), Felix Schmiedeberg (68. Ben Bülow) - Trainer: Kambiz Tafazoli

Schiedsrichter: Claudius Böhnke - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Phillip Hackbarth (27.), 2:0 Ben Bäßler (47.), 2:1 Marc Hattenbach (53.), 2:2 Lukas Kuschel (60.)