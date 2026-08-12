Hambacher SV zurück in der Kreisliga A: "Es wird brutal schwer" Neues Trainerteam nimmt "Herausforderung Kreisliga A Düren" an. von Andreas Santner · Heute, 13:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Hambacher Spielverein 1919 e.V

Der Hambacher SV blickt auf turbulente Jahre zurück. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und dem Rückzug der ersten Mannschaft glückte den Sophienhöhe-Kickern die Rückkehr in die Kreisliga A. Als souveräner Meister der Kreisliga B2 Düren sicherte sich der Verein das Ticket für das Kreisoberhaus, in dem er zuletzt in der Spielzeit 2019/2020 an den Start ging. Nun übernimmt ein altes bekanntes Gesicht an der Seitenlinie, um das Team nach dem geglückten Neuaufbau wieder im Oberhaus zu etablieren.

Nach dem Rückzug einer kompletten Mannschaft vor zwei Jahren stand der Klub vor Trümmern. Umso höher ist der direkte Wiederaufstieg einzuschätzen, den der scheidende Trainer Christian Böhme einfädelte. Böhme übergibt das Zepter an Dirk Lehmann, der den Verein bereits von 2016 bis 2020 als Spielertrainer betreute. An seiner Seite agiert Jonas Hamacher (34) als Co-Spielertrainer, der dem Klub – abgesehen von einer einjährigen Unterbrechung in der Saison 2024/25 bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten – seit 2011 die Treue hält. Abstieg, Rückzug, Meisterschaft „Vor dem Hintergrund, dass der Verein nach dem Bezirksliga-Abstieg und dem Rückzug einer ganzen Mannschaft nach der Spielzeit 23/24 – also vor genau 24 Monaten – vor einem kompletten Neuaufbau stand, ist dieser Erfolg umso größer zu bewerten. Der Aufstieg war nicht geplant und die KLB Staffel 2 komplettes Neuland. Mit den vor der Saison getätigten Transfers und dem positiven Entwicklungsprozess einiger junger Spieler zeichnete sich aber dann schnell ab, dass der Weg tabellarisch nach ganz oben führen wird“, ordnet Hamacher die Meisterschaft mit viel Stolz ein.

Bereits am 10. Juli läutete Rückkehrer Lehmann die Vorbereitung ein und spult seither ein strammes Übungsprogramm ab. Während das Umfeld mit Torwarttrainer, Betreuern und Physio bestens strukturiert ist, erschweren sommerliche Urlaubsphasen die genaue Einschätzung des aktuellen Leistungsstandes. „Der Verein war und ist organistatorisch immer top aufgestellt gewesen, da für Kreisliga-Verhältnisse noch relativ viele Personen wie Torwarttrainer, Betreuer, Physio, usw. rund um die Mannschaft herumwirbeln und dafür sorgen, dass ein Trainerteam sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Sportlich gesehen fällt eine Bewertung – wie in jeder Vorbereitungsphase im unteren Amateurbereich – aufgrund vieler Urlaubs- und Fehlzeiten immer schwierig aus. Die Trainingsbeteiligung ist sehr okay, alle ziehen ordentlich mit", zieht Hamacher eine erste Zwischenbilanz. Die bisherigen Testspiele würden aber auch zeigen, dass noch viel Arbeit vor dem Trainerteam liege – auch aufgrund von urlaubsbedingten Ausfällen. Neben den sportlichen Grundlagen freut sich die Führungsebene vor allem über die Rückkehr lokaler Kräfte. „Es ist schön zu sehen, dass nach einer sehr langen Durststrecke wieder Hambacher Jungs das Bild der ersten Mannschaft positiv mitprägen und die Vereinsfarben hochhalten. Das war und wird immer der Weg für den Verein bleiben – dafür kommen die Leute aus dem Ort ins Stadion Sophienhöhe. Außerdem ist der Neuaufbau der 2. Mannschaft unter Spielertrainer Patrick Thauer mit ganz vielen neuen Spielern ein großer Benefit und eine wirklich lobenswerte Entwicklung“, so der 34-Jährige.