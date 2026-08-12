Hambacher SV zurück in der Kreisliga A: "Es wird brutal schwer"

Der Hambacher SV blickt auf turbulente Jahre zurück. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga und dem Rückzug der ersten Mannschaft glückte den Sophienhöhe-Kickern die Rückkehr in die Kreisliga A. Als souveräner Meister der Kreisliga B2 Düren sicherte sich der Verein das Ticket für das Kreisoberhaus, in dem er zuletzt in der Spielzeit 2019/2020 an den Start ging. Nun übernimmt ein altes bekanntes Gesicht an der Seitenlinie, um das Team nach dem geglückten Neuaufbau wieder im Oberhaus zu etablieren.
Nach dem Rückzug einer kompletten Mannschaft vor zwei Jahren stand der Klub vor Trümmern. Umso höher ist der direkte Wiederaufstieg einzuschätzen, den der scheidende Trainer Christian Böhme einfädelte. Böhme übergibt das Zepter an Dirk Lehmann, der den Verein bereits von 2016 bis 2020 als Spielertrainer betreute. An seiner Seite agiert Jonas Hamacher (34) als Co-Spielertrainer, der dem Klub – abgesehen von einer einjährigen Unterbrechung in der Saison 2024/25 bei Grün-Weiß Welldorf-Güsten – seit 2011 die Treue hält.
„Vor dem Hintergrund, dass der Verein nach dem Bezirksliga-Abstieg und dem Rückzug einer ganzen Mannschaft nach der Spielzeit 23/24 – also vor genau 24 Monaten – vor einem kompletten Neuaufbau stand, ist dieser Erfolg umso größer zu bewerten. Der Aufstieg war nicht geplant und die KLB Staffel 2 komplettes Neuland. Mit den vor der Saison getätigten Transfers und dem positiven Entwicklungsprozess einiger junger Spieler zeichnete sich aber dann schnell ab, dass der Weg tabellarisch nach ganz oben führen wird“, ordnet Hamacher die Meisterschaft mit viel Stolz ein.
Bereits am 10. Juli läutete Rückkehrer Lehmann die Vorbereitung ein und spult seither ein strammes Übungsprogramm ab. Während das Umfeld mit Torwarttrainer, Betreuern und Physio bestens strukturiert ist, erschweren sommerliche Urlaubsphasen die genaue Einschätzung des aktuellen Leistungsstandes. „Der Verein war und ist organistatorisch immer top aufgestellt gewesen, da für Kreisliga-Verhältnisse noch relativ viele Personen wie Torwarttrainer, Betreuer, Physio, usw. rund um die Mannschaft herumwirbeln und dafür sorgen, dass ein Trainerteam sich auf das Sportliche konzentrieren kann. Sportlich gesehen fällt eine Bewertung – wie in jeder Vorbereitungsphase im unteren Amateurbereich – aufgrund vieler Urlaubs- und Fehlzeiten immer schwierig aus. Die Trainingsbeteiligung ist sehr okay, alle ziehen ordentlich mit", zieht Hamacher eine erste Zwischenbilanz.
Die bisherigen Testspiele würden aber auch zeigen, dass noch viel Arbeit vor dem Trainerteam liege – auch aufgrund von urlaubsbedingten Ausfällen. Neben den sportlichen Grundlagen freut sich die Führungsebene vor allem über die Rückkehr lokaler Kräfte. „Es ist schön zu sehen, dass nach einer sehr langen Durststrecke wieder Hambacher Jungs das Bild der ersten Mannschaft positiv mitprägen und die Vereinsfarben hochhalten. Das war und wird immer der Weg für den Verein bleiben – dafür kommen die Leute aus dem Ort ins Stadion Sophienhöhe. Außerdem ist der Neuaufbau der 2. Mannschaft unter Spielertrainer Patrick Thauer mit ganz vielen neuen Spielern ein großer Benefit und eine wirklich lobenswerte Entwicklung“, so der 34-Jährige.
Auch im Aufgebot der ersten Mannschaft hat sich das Karussell gedreht. Fadel Faris (Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln II), Oyatulloh Rakhmatulloev, Roland Staß und Dennis Staß (alle JFV Sophienhöhe) sowie Josué Diambilayi Kabeya (VfL Eintracht Warden) stießen neu zum Team. Dazu kehren mit Niclas Kanters und Leon Schmitz zwei reaktivierte Akteure zurück. Demgegenüber steht ein gebündelter Wechsel in die eigene Reserve: Jonas Kelzenberg, Michael Kox, Jonas Frohn, Felix Schlesener, Sebastian Kellenter, Patrick Thauer, Thomas Peterhoff und Jan Wickerath schlossen sich allesamt der zweiten Mannschaft an.
Auf der Suche nach weiteren Ergänzungen hält sich der Klub bedeckt, schaut sich aber vor allem im Abwehrzentrum um: „Gerne würden wir uns noch im zentralen Defensivbereich um einen weiteren Innenverteidiger verstärken – das Thema bleibt aber schwierig. Grundsätzlich möchten wir nur noch Spieler dazu nehmen, die uns sofort weiterhelfen. Aber ich befürchte, das trifft auf alle Vereine in der Liga und darüber hinaus zu.“
Bezüglich der sportlichen Aussichten in der A-Liga bleibt der Aufsteiger geerdet. Die Liga verlangt dem Kader alles ab, weshalb Hamacher mit viel Gegenwind rechnet: „Es wird brutal schwer. Wir sind Aufsteiger aus einer in den letzten Jahren immer schwächer gewordenen Kreisliga B, in der viele Mannschaften gar nicht mehr das sportliche Ziel haben, die Liga nach oben zu verlassen. Das können wir sehr realistisch einschätzen. Klar ist aber auch, dass der Verein mit der Infrastruktur und dem Drumherum mindestens Kreisliga A spielen muss. Es bleibt abzuwarten, welche Resilienz unsere Mannschaft über die gesamte Saison auch bei Rückschlägen – und die werden sicher auch hier und da ergebnistechnisch kommen – aufbauen kann.“
Was den Kampf um die Tabellenspitze betrifft, drückt der Routinier seinem ehemaligen Weggefährten die Daumen: „Ich wünsche mir von meinem Freund und ehemaligen Trainer Thomas Graf mit dem SV GW Welldorf-Güsten, dass sie in diesem Jahr den ganz großen Wurf landen und wieder in die Bezirksliga zurückkehren. Mit den punktuellen Verstärkungen und dem ohnehin sehr intakten Mannschaftsgefüge ist mit Grün-Weiß in jedem Fall zu rechnen. Darüber hinaus glaube ich auch, dass unsere übrigen Gemeindevertreter aus Oberzier und Huchem-Stammeln zumindest im oberen Tabellenfeld mitmischen werden.“
Sorgen bereitet dem Co-Spielertrainer schlussendlich die verbandliche Entwicklung im Jugendfußball des Kreises Düren. Der Rückgang an Nachwuchsmannschaften bedrohe die Existenz vieler Amateuervereine: „Ich kann und möchte nur für den Kreis Düren sprechen. Strukturell steuert dieser absehbar auf große Probleme zu. Bei der Anzahl der A-Jugendmannschaften im Kreis Düren wird es zwangsläufig dazu kommen, dass weitere Vereine von der Bildfläche verschwinden oder aber Mannschaften mit einem Altersdurchschnitt von 35 aufwärts im Kreisliga-Bereich die Regel werden. In den Verbandsspielklassen ist die Nachfrage nach gut ausgebildeten Spielern riesig, das Angebot wird aber immer kleiner. Das Ehrenamt im Jugendfußball – die Bereitschaft, einen Trainer- oder Betreuerjob zu übernehmen – braucht eine große Initiative, notfalls auch flankiert durch steuerlich-gesetzliche Anreize. Der Amateurfußball lebt vom Ehrenamt – und die Bereitschaft hierzu befindet sich bereits seit Jahren in einer Abwärtsspirale: Wenn unten keiner mehr anfängt, kommt oben auch keiner mehr raus.“