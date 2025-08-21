– Foto: Verein

Hambacher SV: "Sind aus einer Rumpfelf zu einem Team gewachsen" Nach Abstieg und Rückzug startet der Hambacher SV in der Kreisliga B2 neu. Trainer Christian Böhme spricht über die Vorbereitung, Transfers und Ziele. Verlinkte Inhalte Kreisliga B2 Düren Hambach Christian Böhme

Beim Hambacher SV hat sich im vergangenen Jahr vieles verändert. Nachdem die erste Mannschaft vor der Saison 2024/25 zurückgezogen worden war, stand der Klub als Absteiger aus der Kreisliga A fest. In der neuen Saison tritt man nun nur noch mit einer Herren-Mannschaft an – die frühere „Zweite“, die zuletzt in der Kreisliga B1 mit 50 Punkten Sechster geworden war, übernimmt in der B2 Düren das Vereinsbanner.

Trainer Christian Böhme (38) blickt im Gespräch auf eine turbulente Zeit zurück: „Nach der letztjährigen Neustrukturierung und Umbruch im Verein, sind wir mit der Platzierung durchaus zufrieden. Wir hätten da aber schon gerne den ein oder anderen Punkt mehr mitgenommen und in der Platzierung etwas weiter oben.“ Guter Start in die Vorbereitung

Seit Mitte Juli läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. "Durch die kurze Pause und der Urlaubszeit lief die Vorbereitung anfangs etwas eingeschränkt. Umso mehr bin ich jedoch mit unserem Trainingslager vom 1. bis 3. August zufrieden. Alle haben diese drei Tage voll mitgezogen und wir haben aktuell eine sehr positive Stimmung innerhalb der Mannschaft, die es gilt mit in die Saison zu nehmen. Man merkt, dass da etwas zusammenwächst und es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten“, berichtet Böhme. Dass sich innerhalb des Teams viel getan hat, macht ihn besonders stolz: „Ich bin mit der Entwicklung der kompletten Truppe sehr zufrieden. Wir sind aus einer Rumpfelf zu einem Team gewachsen und haben uns fußballerisch entwickelt. Gute Beispiele für die Entwicklung sind Leon Krupp und Sebastian Kellenter. Beide haben aus unterschiedlichen Voraussetzungen einen sehr guten Entwicklungssprung gemacht.“