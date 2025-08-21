Hambacher SV: "Sind aus einer Rumpfelf zu einem Team gewachsen"

Beim Hambacher SV hat sich im vergangenen Jahr vieles verändert. Nachdem die erste Mannschaft vor der Saison 2024/25 zurückgezogen worden war, stand der Klub als Absteiger aus der Kreisliga A fest. In der neuen Saison tritt man nun nur noch mit einer Herren-Mannschaft an – die frühere „Zweite“, die zuletzt in der Kreisliga B1 mit 50 Punkten Sechster geworden war, übernimmt in der B2 Düren das Vereinsbanner.
Trainer Christian Böhme (38) blickt im Gespräch auf eine turbulente Zeit zurück: „Nach der letztjährigen Neustrukturierung und Umbruch im Verein, sind wir mit der Platzierung durchaus zufrieden. Wir hätten da aber schon gerne den ein oder anderen Punkt mehr mitgenommen und in der Platzierung etwas weiter oben.“
Seit Mitte Juli läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. "Durch die kurze Pause und der Urlaubszeit lief die Vorbereitung anfangs etwas eingeschränkt. Umso mehr bin ich jedoch mit unserem Trainingslager vom 1. bis 3. August zufrieden. Alle haben diese drei Tage voll mitgezogen und wir haben aktuell eine sehr positive Stimmung innerhalb der Mannschaft, die es gilt mit in die Saison zu nehmen. Man merkt, dass da etwas zusammenwächst und es macht Spaß mit den Jungs zu arbeiten“, berichtet Böhme.
Dass sich innerhalb des Teams viel getan hat, macht ihn besonders stolz: „Ich bin mit der Entwicklung der kompletten Truppe sehr zufrieden. Wir sind aus einer Rumpfelf zu einem Team gewachsen und haben uns fußballerisch entwickelt. Gute Beispiele für die Entwicklung sind Leon Krupp und Sebastian Kellenter. Beide haben aus unterschiedlichen Voraussetzungen einen sehr guten Entwicklungssprung gemacht.“
Sportlich setzt Böhme trotz aller Umstände ambitionierte Ziele: „Unser Saisonziel ist es, unter die Top 5 Plätze zu kommen und mehr Punkte als letztes Jahr holen.“ Wer die Favoriten auf die Meisterschaft seien, könne er allerdings kaum einschätzen: „Neue Staffel, neues Glück. Leider habe ich überhaupt keine Einschätzung in der neuen Staffel.“
Personell gab es im Sommer einige Veränderungen. „Mit Leon Schmitz verlieren wir unseren besten Angreifer, dazu kommt Florian Weber, unsere defensive Säule. Ebenfalls haben uns Jürgen Mantik (1. FC Krauthausen), Thomas Brandt (TuS Germania Birgel), Michael Erdmann und Stefan Genenger (Karriereende) verlassen.“
Dafür konnte der Hambacher SV wichtige Rückkehrer gewinnen: „Mit Manuel Spies (TuS 09 Langerwehe) und Jonas Hamacher (GW Weldorf/Güsten) kehren zwei Spieler aus oberen Ligen zurück. Dazu stoßen noch Ismael van der Linden (nach einem Jahr Pause) und mit Leon und Luca Schlößer aus der eigenen A-Jugend (JFV Sophienhöhe) drei junge Spieler mit sehr viel Potenzial.“