Chance für Nico Fetsch (am Boden) vom TSV Hambach, der mit einem Torverhältnis von 27:45 am Ende der A-Liga-Tabelle steht. Eine Szene aus der Partie gegen die TG Jahn Trösel, die später vom Schiedsrichter abgebrochen wurde. Foto: Dagmar Jährling

Hambach: Tabellenletzter mit viel Zuversicht Beim A-Ligisiten TSV Hambach geht trotz der düsteren Lage der Spaß nicht verloren Verlinkte Inhalte KLA Bergstraße TSV Hambach

Hambach. Nein, so wirklich rund läuft es beim A-Ligisten TSV Hambach noch nicht. Zwölf Punkte und 27:45 Tore bedeuten in der Zwischenbilanz Rang 15. Damit ist der TSV als Tabellenletzter in die Winterpause gegangen. Der positiven Grundstimmung rund um den TSV hat diese ernüchternde Zwischenbilanz aber keinesfalls geschadet. Ganz im Gegenteil. „Trotz des aktuellen Tabellenplatzes sind die Leute im Verein sehr positiv geblieben. Es lässt sich weiterhin ruhig und mit viel Spaß arbeiten“, ist Hambachs Trainer Marco John zufrieden.

Anspruch und Wirklichkeit: Im Sommer waren die Verantwortlichen des TSV Hambach zurückhaltend, was die Zielsetzung für die Saison 2025/26 angeht: Beständiger wollte der TSV Hambach spielen und dabei vor allem in der Defensive stabiler stehen. Mit 81 Gegentoren gehörte die Mannschaft aus dem Heppenheimer Stadtteil 2024/25 nämlich zu den defensiv schwächsten Teams der A-Liga. In der laufenden Saison sieht es nun nicht besser aus. In 15 Spielen hat der TSV bereits 45 Treffer kassiert. „In dieser Hinsicht haben wir unsere Ziele bislang noch nicht erreicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns hier noch verbessern werden", sagt Marco John zuversichtlich.

Der Trainer erwartet eine Steigerung seiner Mannschaft in den verbleibenden Spielen, die Anfang März beginnen: „Die Liga ist so eng zusammen. Platz acht bis zwölf ist für uns noch erreichbar.“ Für Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff hat die Schwächephase vor allem im November Gründe: „Uns fehlten zwischenzeitlich eine zweistellige Anzahl an Spielern. Das lässt sich nicht mehr kompensieren, zumal uns eine ganze Reihe von Leistungsträgern nicht zur Verfügung stand.“ Defensive muss besser werden Was war gut? Marco John muss hier nicht lange überlegen: „Die mannschaftliche Geschlossenheit war trotz der Negativserie überragend. Auch die Trainingsbeteiligung war richtig gut.“ Was John besonders freut: „Die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben.“ Auch bei der 2:6-Heimniederlage gegen den Tabellenführer FSV Rimbach habe sein Team eine ordentliche Leistung geboten, betont John, das Ergebnis sei am Ende zu hoch ausgefallen. Die Leistung im letzten Heimspiel des Jahres gegen Trösel stimmte bis zum Abbruch ebenfalls. „Die Spieler sind mit Herzblut bei der Sache und ziehen alle an einem Strang. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir in den verbleibenden Spielen der Saison das Ruder noch rumreißen werden“, ist John zuversichtlich.