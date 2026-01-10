Hambach: Tabellenletzter mit viel Zuversicht

Hambach. Nein, so wirklich rund läuft es beim A-Ligisten TSV Hambach noch nicht. Zwölf Punkte und 27:45 Tore bedeuten in der Zwischenbilanz Rang 15. Damit ist der TSV als Tabellenletzter in die Winterpause gegangen. Der positiven Grundstimmung rund um den TSV hat diese ernüchternde Zwischenbilanz aber keinesfalls geschadet. Ganz im Gegenteil. „Trotz des aktuellen Tabellenplatzes sind die Leute im Verein sehr positiv geblieben. Es lässt sich weiterhin ruhig und mit viel Spaß arbeiten“, ist Hambachs Trainer Marco John zufrieden.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Anspruch und Wirklichkeit: Im Sommer waren die Verantwortlichen des TSV Hambach zurückhaltend, was die Zielsetzung für die Saison 2025/26 angeht: Beständiger wollte der TSV Hambach spielen und dabei vor allem in der Defensive stabiler stehen. Mit 81 Gegentoren gehörte die Mannschaft aus dem Heppenheimer Stadtteil 2024/25 nämlich zu den defensiv schwächsten Teams der A-Liga. In der laufenden Saison sieht es nun nicht besser aus. In 15 Spielen hat der TSV bereits 45 Treffer kassiert. „In dieser Hinsicht haben wir unsere Ziele bislang noch nicht erreicht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir uns hier noch verbessern werden“, sagt Marco John zuversichtlich.
Der Trainer erwartet eine Steigerung seiner Mannschaft in den verbleibenden Spielen, die Anfang März beginnen: „Die Liga ist so eng zusammen. Platz acht bis zwölf ist für uns noch erreichbar.“ Für Hambachs Abteilungsleiter Reinhard Wolff hat die Schwächephase vor allem im November Gründe: „Uns fehlten zwischenzeitlich eine zweistellige Anzahl an Spielern. Das lässt sich nicht mehr kompensieren, zumal uns eine ganze Reihe von Leistungsträgern nicht zur Verfügung stand.“
Was war gut? Marco John muss hier nicht lange überlegen: „Die mannschaftliche Geschlossenheit war trotz der Negativserie überragend. Auch die Trainingsbeteiligung war richtig gut.“ Was John besonders freut: „Die Mannschaft hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben.“ Auch bei der 2:6-Heimniederlage gegen den Tabellenführer FSV Rimbach habe sein Team eine ordentliche Leistung geboten, betont John, das Ergebnis sei am Ende zu hoch ausgefallen. Die Leistung im letzten Heimspiel des Jahres gegen Trösel stimmte bis zum Abbruch ebenfalls. „Die Spieler sind mit Herzblut bei der Sache und ziehen alle an einem Strang. Das stimmt mich zuversichtlich, dass wir in den verbleibenden Spielen der Saison das Ruder noch rumreißen werden“, ist John zuversichtlich.
Was geht besser? Mit 45 Gegentoren stellt der TSV Hambach aktuell die drittschlechteste Defensive der A-Liga. Daran, das betont Marco John, gelte es in der Vorbereitung auf die Anfang März beginnende Rückrunde zu arbeiten. „Wir haben zu viele einfache Gegentore gefangen. Zudem haben wir uns jede Menge individuelle Fehler geleistet. Daran müssen wir auf alle Fälle arbeiten, um das in den restlichen Spielen besser zu machen“, fordert der Hambacher Trainer.
Wer kommt, wer geht? Zwei Abgänge verzeichnet der TSV Hambach in der Winterpause. Christian Hutter zieht es zur zweiten Mannschaft der FSG Bensheim. Hatim Srifi wechselt zum VfR Fehlheim II. In der Defensive würde sich Marco John gerne noch verstärken. Trainer und Verein befinden sich hier aber noch in Gesprächen.
Wer wird Meister, wer steigt ab? Marco John ist sich sicher: Der FSV Rimbach wird hoch gehen. „Sollte der FSV von Verletzungen verschont bleiben, werden sie das machen, denn die Rimbacher haben den besten Kader der Liga“, ist sich der Übungsleiter sicher. Was den Abstiegskampf betrifft, wagt er hingegen keine Prognose: „Unten geht es sehr eng zu. Und das wird wohl auch so bleiben.“
Wo landet der TSV Hambach? „Über dem Strich“, schießt es wie aus einer Pistole geschossen aus Marco John heraus. Auf einen genauen Tabellenplatz will er sich aber nicht festlegen.
Und das macht der Trainer: Marco John und sein Assistent Andreas Davidovicz werden dem TSV Hambach auch über die Saison hinaus erhalten bleiben. Egal in welcher Liga. Das freut nicht nur die beiden Trainer. „Uns war es wichtig, auch auf diesen Positionen Zeichen zu setzen und so den Weg der Kontinuität weiterzugehen“, betont Abteilungsleiter Reinhard Wolff. Daneben stimmt auch das Abschneiden der zweiten Mannschaft in der D-Liga die Verantwortlichen zufrieden: „Mit dem aktuellen Tabellenplatz drei hat die Mannschaft die Erwartungen absolut übertroffen.