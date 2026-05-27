Hambach macht Aufstieg perfekt

– Foto: HSV

„Die Anspannung war meiner Mannschaft anzumerken. Wir waren zwar total spielüberlegen, haben aber schon Nerven gezeigt“ pustete Hambachs Aufstiegstrainer Chris Böhme nach dem Spiel in die Backen und spielte damit auf die vor allem erste, sehr nervenaufreibende Halbzeit an.

Mit einem insgesamt hochverdienten 3:0 – Heimsieg nimmt der „kleine HSV“ aus Hambach die letzte Hürde und feiert am drittletzten Spieltag die Rückkehr ins Dürener Oberhaus. 200 Zuschauer im Stadion Sophienhöhe sehen nervösen Beginn des Tabellenführers, bevor Angreifer Leon Schößer zur Führung trifft und den blauweißen Anhang erlöst.

Vor allem die vielen Standardsituationen spielten dem SV Merken im ersten Durchlauf in die Karten. So war HSV-Schlussmann Peter Görres beim Kopfball kurz vor dem Pausenpfiff zur Stelle und lenkte die Kugel über den Querbalken (45. + 4). Zuvor übte sich der Tabellenführer vergeblich in Sachen Effektivität. Sowohl beim Abschluss von Leon Schlößer (12.) als auch bei den folgenden durch Zwillingsbruder Luca (19.), Hamacher (20.) und Al Dawalibi (45. +1) sah man das Leder eigentlich schon im Netz zappeln, doch das Zielwasser reichte nicht oder aber die Gäste hatten ein Bein auf der Linie.

Viele Foul-Unterbrechungen, teils tausendprozentige liegengelassene HSV-Möglichkeiten und auch mitunter sehr kuriose Schiedsrichterentscheidungen forderten nicht nur die Nerven des HSV-Trainers sondern auch die der eigenen Spieler.

Der Beginn der zweiten Halbzeiten markierte aber dann einen Wendepunkt. Innerhalb weniger Minuten ging die Elf von HSV-Trainer Chris Böhme in Führung und stellte damit die Weichen auf Aufstieg. Zunächst war es eben besagter Leon Schlößer, der die Kugel nach Hereingabe im Netz unterbrachte (46.) bevor dann Zwillingsbruder Luca die vorzügliche Hereingabe von Al Dawalibi über die Linie stocherte und den Sekunden-Doppelschlag besiegelte (48.).

Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Routinier Hamacher köpfte einen Eckball von Radtke zum 3:0 unter die Latte und machte letztendlich alles klar (57.). Wenig später setzte letztgenannter zum Monster-Dribbling an und balancierte sich durch die halbe Merkener Hintermannschaft. Bei seinem Abschluss zielte er aber dann doch zu genau, denn die Kugel sprang über den Innenpfosten zurück in die Arme des Gästekeepers.

Es tat der Freude aber keinen Abbruch. Mit fortschreitender Spieldauer nutzte der Tabellenführer sein Wechselkontingent vollends aus und spielte die Partie souverän runter. Mit Spielabpfiff brachen beim „kleinen HSV“ alle Dämme und die Spieler lagen sich in den Armen.

Insbesondere für diejenigen HSVler, die bereits vor 2 Jahren den Abstieg aus der Bezirksliga und den darauffolgenden Rückzug einer ganzen Mannschaft miterleben mussten, war es ein besonderer Abend: „Wir waren vor 2 Jahren sportlich am Boden, haben uns sprichwörtlich von unten wieder nach oben gekämpft und sind jetzt wieder in der Kreisliga A angekommen. Das ist heute ein schöner Tag für den ganzen Verein“ so Hambachs sportlicher Leiter Thomas Peterhoff.

Und auch für den scheidenden Aufstiegstrainer Chris Böhme, der innerhalb von 2 Jahren aus dem verbliebenen Rest der ehemaligen 2. Mannschaft dann am Ende einen Aufsteiger formte, kommt der Aufstieg nicht von ungefähr: „Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Ich glaube der Aufstieg ist sehr verdient und das Ergebnis harter Trainingsarbeit. Innerhalb der letzten Monate sind wir als Team unheimlich gewachsen. Jetzt freuen wir uns auf eine schöne Aufstiegsfeier nach dem letzten Saisonspiel!“.