Hambach blickt auf den Rückrundenstart und in die Zukunft

Hört aus beruflichen Gründen im Sommer auf: HSV-Trainer Christian Böhme – Foto: HSV

Auch die im Rheinland fest verankerten Karnevalstage engen den Vorbereitungsplan eines jeden Trainers standesgemäß ein, wie HSV-Trainer Chris Böhme berichtet: „Unter Berücksichtigung der Karnevalswoche haben wir dann fünf Wochen Vorbereitung durchgezogen – mit Höhen und Tiefen. Die Wintervorbereitung bleibt für alle Vereine schwierig, zumal krankheitsbedingte Ausfälle überall zunehmen. Insgesamt bin ich aber mit der Trainingsbeteiligung zufrieden.“

Kurz war sie – die Wintervorbereitung. Wie bei den meisten Vereinen im Amateurfußball ist die eher unattraktive Phase vor der zweiten Saisonhälfte unter erschwerten Witterungsbedingungen in den Wintermonaten meist eine verkürzte Angelegenheit.

„Die Ergebnisse sind bei uns stark davon abhängig, wer gerade verfügbar ist und daher auch zweitrangig. Es bleiben Testspiele, man probiert vieles aus und jeder soll zum Einsatz kommen. Auch beim Gegner. Der Fokus liegt komplett darauf, zum Saisonauftakt am 22.02. gegen den SV Niederzier eine schlagkräftige Elf auf dem Platz zu haben“, ordnet Böhme ein und schiebt hinterher „wir wollen im Lokalderby gegen unseren Verfolger das Punktepolster ausbauen.“

Licht und Schatten zeigten sich auch in den Testspielen – zumindest ergebnistechnisch. Während man gegen den A-Ligisten GW Welldorf-Güsten (1:1) sowie den sehr ambitionierten SC Merzenich (3:4) ansprechende Leistungen zeigte, gingen die Partien gegen SC Borussia Freialdenhoven (1:6) und die SG Stolberg III (0:2) verloren. Gegen den B-Ligisten Germania Binsfeld sprang hingegen ein deutlicher 8:3-Erfolg heraus.

Erfolgreiche Hinrunde

Für Thomas Peterhoff, Abteilungsleiter Fußball und gemeinsam mit dem sich noch im Reha-Prozess befindlichen Andreas Görres verantwortlich für die sportlichen Geschicke des HSV, zeichneten sich diese Formschwankungen bereits zum Ende der Hinrunde ab: „Durch verletzungsbedingte Ausfälle im Defensivbereich haben wir in den letzten drei Hinrunden Partien mehr Gegentore kassiert als in den zehn Begegnungen davor zusammen. Aber das gehört in der Kreisliga B eben dazu.“

Mit Tabellenplatz eins und nur einer Niederlage aus 13 Partien fällt das Zwischenfazit dennoch äußerst positiv aus – auch aus Sicht von Peterhoff: „Mehr oder weniger wie Phönix aus der Asche, denn nach dem Abstieg aus der Bezirksliga sowie dem Rückzug einer kompletten Mannschaft im Sommer 2024 war das in dieser Form sicherlich nicht eingeplant.“

Als Tabellenführer gilt es nun, den Platz an der Sonne zu verteidigen und im Sommer idealerweise wieder in bekannte sportliche Gefilde zurückzukehren. Dabei sollen auch die Neuzugänge Marc Radtke (Jugendsport Wenau) und Dennis Stass (JFV Sophienhöhe) helfen. Letzterer soll in der Rückrunde unter Berücksichtigung des A-Jugend-Spielbetriebs behutsam herangeführt werden. Mit dem verletzungsbedingten Wiedereinstieg von Andreas Görres nach Kreuzbandriss wird zudem im Laufe der Rückrunde eine große Verstärkung für die Offensive erwartet. Bis auf Weiteres ausfallen werden aber Joseph Kallas (Schulter) sowie Manuel Spies, der sich nach einem Leistenbruch zuerst einem operativen Eingriff unterziehen muss.

Insgesamt hat mit Michael Kox nur ein Spieler den Verein zur Winterpause mit unbekanntem Ziel verlassen, sodass HSV-Trainer Chris Böhme in der Rückrunde auf ein bewährtes Teamgefüge vertrauen kann.

Trainerwechsel im Sommer

Während die kommenden Wochen und Monate im Aufstiegskampf spannend bleiben dürften, herrscht bei einer Personalie bereits Gewissheit: HSV-Trainer Chris Böhme wird den Staffelstab im Sommer weiterreichen und seine Trainertätigkeit beim HSV beenden. „Es hat keine sportlichen Gründe, sondern ist letztlich nur beruflich begründet. Unabhängig von dieser Entscheidung bleiben unsere Ziele aber unverändert. Wir möchten gemeinsam den Aufstieg schaffen, damit ich das hier erfolgreich an einen Nachfolger übergeben kann - dem werde ich bis zum Sommer alles unterordnen“, so Böhme.