Hambach arbeitet sich zum Sieg - Joker Strüver dreht die Partie

viel Arbeit für den Tabellenführer: HSV-Spielführer Ismael van der Linden im Zweikampf – Foto: HSV

„Das war heute kein gutes Spiel von uns. Der Gegner hat im Rahmen seiner Möglichkeiten vieles richtig gemacht und alles reingeworfen“, analysierte HSV-Trainer Chris Böhme nach Abpfiff. Sein Fazit fiel dennoch pragmatisch aus: „Am Ende zählen heute nur die drei Punkte.“

Der „kleine HSV“ aus Hambach hat sich gegen die Reserve des BC Oberzier mit 2:1 durchgesetzt und damit drei wichtige Punkte eingefahren. In einer über weite Strecken zähen Begegnung avancierte Joker Timo Strüver mit Tor und Vorlage zum entscheidenden Mann.

Auf Hambacher Seite blieb ein möglicher Strafstoßpfiff aus, nachdem Leon Schlößer im Strafraum hart attackiert worden war. Auf der Gegenseite rettete die HSV-Defensive in höchster Not auf der Linie, nachdem Görres bereits geschlagen war.

Auf schwierigem Geläuf im Stadion Sophienhöhe entwickelte sich zunächst ein zerfahrenes Spiel. Der tiefe Rasen erschwerte beiden Teams den Spielaufbau, sodass viele Aktionen Stückwerk blieben. Die Blau-Weißen bestimmten zwar überwiegend das Geschehen und verlagerten das Spiel früh in die gegnerische Hälfte, leisteten sich in der Vorwärtsbewegung jedoch immer wieder Ungenauigkeiten. Dadurch kam auch Oberzier mehrfach gefährlich vor das Tor von HSV-Keeper Peter Görres.

Trotz des zerfahrenen Spiels hatte Hambach die besseren Möglichkeiten. C. Peters setzte einen Kopfball an die Latte, wenig später scheiterte Thauer mit einer Direktabnahme am stark reagierenden Gästetorwart. Tore fielen jedoch keine – mit einem 0:0 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start. Über die Außenbahn setzte sich Oberzier stark durch, Ölmez bekam den Ball im Strafraum und beförderte die Hereingabe – leicht abgefälscht und damit unhaltbar – zur Führung ins Netz (54.).

Hambachs Reaktion ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Trainer Böhme stellte personell gleich mehrfach um und brachte mit Krupp, Cardenas, Peters, Attardo und Strüver frische Kräfte. Besonders Strüver brachte sofort neue Dynamik ins Offensivspiel. Nach einer Ecke von Attardo legte der Routinier den Ball mustergültig auf Hamacher ab, der aus kurzer Distanz volley zum 1:1-Ausgleich traf (70.).

Kurz darauf wurde es turbulent: Oberziers A. Walter ließ sich im Anschluss an die Hambacher Jubelszene zu einer Frustreaktion hinreißen und sah dafür die Rote Karte.

In Überzahl übernahm der HSV endgültig die Kontrolle. Nach einer präzisen Flanke von Luca Schlößer stieg Strüver im Strafraum am höchsten und köpfte den Ball wuchtig unter die Latte zur 2:1-Führung ein.

Mit Rückenwind drängte Hambach anschließend auf die Entscheidung. Die größte Chance hatte erneut Strüver, dessen Volley nach Vorarbeit von Cardenas jedoch knapp über die Latte strich. So blieb es am Ende beim hart erarbeiteten 2:1-Erfolg für den Tabellenführer – gegen eine Oberzierer Mannschaft, die lange leidenschaftlich dagegenhielt.