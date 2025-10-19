Hamacher lässt sich für die VSF Amern nicht unterkriegen

Zwei Verletzungen, eine schwere Erkrankung und unzählige Stunden in der Reha – wer die letzten Jahre von Johannes Hamacher verfolgt hat, kann sich vorstellen, dass der 27-Jährige keine einfache Zeit hinter sich. Der Offensivspieler hat in kurzer Zeit mehr Rückschläge erlebt als manch anderer in einer ganzen Karriere. Doch Hamacher hat das alles hinter sich gelassen. Heute trägt er die Kapitänsbinde beim Landesligisten VSF Amern – und ist sportlich wie mental wieder ganz oben angekommen.

Angefangen hatte seine Odyssee mit einem Kreuzbandriss im Spiel gegen den 1. FC Mönchengladbach – im November 2022. Nach neun Monaten stand er wieder auf dem Platz, absolvierte eine starke Spielzeit 2023/24, mit 34 Einsätzen, sechs Toren sowie Vorlagen. Eine schwere Erkrankung mit Krankenhausaufenthalt bremste ihn jedoch erneut aus. Im Anschluss zog er sich erneut eine schwere Verletzung zu, dieses Mal jedoch abseits des Fußballplatzes. „Das war ein ganz normaler Unfall, wie er jedem passieren kann. Erst das linke, dann das rechte Kreuzband – und beide Male ohne Operation“, erzählt Hamacher. Zweimal Glück im Unglück, aber auch zweimal ein langer Weg zurück. In der Vorsaison bestritt er seit Dezember sein Spiel mehr.

„Ich bin ehrgeizig und diszipliniert – wenn ich mir etwas vornehme, ziehe ich das durch“, sagt zu seiner jeweiligen Rehabilitationsphase. Aufgeben kam für ihn nie infrage. Fußball sei für ihn mehr als ein Hobby. „Das ist Kabine, Gemeinschaft, Emotion – einfach ein Stück Leben“, so Hamacher.

Seit diesem Sommer steht er wieder regelmäßig auf dem Platz – und wie: neun Spiele, drei Tore, dazu eine sichtbare Führungsrolle im Team. Hamacher, der inzwischen sein neuntes Jahr bei den VSF Amern erlebt, ist wieder einer der prägenden Akteure im Team. Seine Formkurve zeigt nach oben, sein Spiel ist dynamischer, selbstbewusster – und von einer Ruhe geprägt, die nur jemand ausstrahlt, der weiß, was es heißt, zurückzukommen.

Hamacher ist seit dieser Saison der neue Kapitän des VSF Amern – und tritt damit in die großen Fußstapfen von Vereinsikone Dominik Kleinen, der über Jahre die Binde trug und das Gesicht der Mannschaft war. „Dominik war immer ein herausragender Kapitän. Ich war froh, ihn als Anführer zu haben – und ich habe ihm das Amt mit großem Respekt abgenommen“, sagt Hamacher und fügt an: „Das sind große Fußstapfen. Aber ich will gar nicht versuchen, es genauso zu machen wie er. Ich bin ein anderer Typ.“

In Amern großgeworden

Während Dominik Kleinen durch seine ruhige, sachliche Art führte, ist Hamacher ein emotionaler, kommunikativer Kapitän – einer, der auf dem Platz laut wird, anfeuert, aber auch zuhört. „Die Jungs wissen, dass sie mit allem zu mir kommen können. Nicht alles, was in der Kabine besprochen wird, landet beim Trainer. Vertrauen ist wichtig“, betont er.

Hamacher stammt aus der Region. Bereits seine ersten fußballerischen Schritte absolvierte in den Bambini der VSF Amern. Über Stationen beim SC Waldniel, dem 1. FC Mönchengladbach, 1. FC Viersen und Fortuna Dilkrath fand er schließlich 2016 dauerhaft den Weg zurück nach Amern. Ein Wechsel, den er bis heute als „eine der besten Entscheidungen“ bezeichnet. „Amern ist einfach besonders“, sagt er. „Hier trifft man tolle Menschen, ehrliche Typen – Spieler, Trainer, Verantwortliche und das gesamte Umfeld, was Amern zudem macht, was es ist. Hier bleibt man ruhig, auch wenn es mal nicht läuft.“

Hamacher lebt dabei vor, was er selbst erfahren hat – Zusammenhalt, Vertrauen, Beharrlichkeit. „Wir haben eine richtig gute Truppe. Und wenn man hier spielt, merkt man schnell, warum so viele bleiben. Bei Amern geht es nie nur um Fußball, sondern auch um die Menschen.“

Inzwischen ist Johannes Hamacher sportlich fast wieder da, wo er vor seinen Verletzungen war. „Ich bin noch nicht bei hundert Prozent, aber es wird mit jedem Spiel besser“, sagt er mit einem Lächeln. Er ist ein Beispiel dafür, dass Rückschläge nicht das Ende bedeuten, sondern manchmal nur der Anfang eines neuen Kapitels. Hamacher ist auch dadurch zum Kapitän gewachsen – und füllt diese Aufgabe mit seiner ganz eigenen Art.