– Foto: SSG Halvestorf

Halvestorf will Wiedergutmachung am Piepenbusch Nach der 0:5-Pleite in Wunstorf fordert Grincenko Leidenschaft und Konzentration gegen den OSV Hannover

Nach der deutlichen Niederlage in Wunstorf will die SSG Halvestorf-Herkendorf am Sonntag (15 Uhr) Wiedergutmachung betreiben. Gegner am Piepenbusch ist mit dem OSV Hannover ein Team aus der oberen Tabellenhälfte, das mit 19 Punkten auf Platz sieben rangiert und zuletzt beim 4:0 in Bruchhausen-Vilsen souverän auftrat.

Trainer Artjom Grincenko zeigt sich vor dem Heimspiel kämpferisch, aber realistisch: „Die Kadersituation ist wieder wesentlich besser. Wir spielen zuhause, wissen aber auch die 5:0-Niederlage gegen Wunstorf einzuschätzen. Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen, wollen unsere Fans wieder abholen.“ So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SSG Halvestorf-Herkendorf Halvestorf-H OSV Hannover OSV Hannover 15:00 PUSH

Der Aufsteiger plant, über Einsatz und Mentalität zurückzufinden: „Mit Kampf, Leidenschaft und der nötigen Konzentration wollen wir versuchen, OSV das Leben so lange wie möglich schwer zu machen“, erklärt Grincenko. „OSV ist eine sehr starke Mannschaft mit erfahrenen und jungen Spielern – das wird ein sehr schwieriges Spiel.“ Nach elf Spielen steht die SSG mit 14 Punkten auf Rang zehn – weiterhin solide im Soll. Besonders vor eigenem Publikum zeigte die Mannschaft bisher ansprechende Leistungen, verlor am Piepenbusch erst einmal. Daran will Halvestorf anknüpfen und den Fans nach der schwächsten Saisonleistung wieder ein anderes Bild bieten.