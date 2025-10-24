Halvestorf will in Ochtersum die Formkrise stoppen

Zweimal fünf Gegentore, dazu zwei Niederlagen – die SSG Halvestorf-Herkendorf steckt mitten in einer schwierigen Phase. Beim Mitaufsteiger VfR Germania Ochtersum soll am Sonntag endlich wieder gepunktet werden.

Nach den deutlichen Niederlagen gegen Barsinghausen (2:5) und OSV Hannover (1:5) steht die SSG Halvestorf-Herkendorf unter Zugzwang. „Nach zweimal fünf Gegentoren müssen wir natürlich was tun, im Training ist eine gewisse Reaktion zu sehen“, sagt Trainer Artjom Grincenko vor dem Auswärtsspiel beim Tabellenletzten VfR Germania Ochtersum.

Die Halvestorfer sind mit 14 Punkten aus zwölf Spielen zwar deutlich besser in die Landesliga gestartet als der kommende Gegner, doch Grincenko warnt: „Wir fahren zu einem Mitaufsteiger. Klar sind wir von der Tabelle her besser gestartet, aber in unserer jetzigen Situation ist das Spiel auf Augenhöhe.“

Ochtersum steht mit nur einem Saisonsieg und fünf Punkten am Tabellenende, kassierte zuletzt ein 0:1 gegen Bruchhausen-Vilsen. Dennoch erwartet der SSG-Coach keinen Selbstläufer. „Wir müssen jetzt den Abstiegskampf so ein bisschen annehmen“, betont Grincenko. „Dazu gehört halt der Klassiker – laufen, kämpfen, beißen, wie auch immer – das gehört einfach dazu.“