Halvestorf will den perfekten Saisonstart ausbauen

Die SSG Halvestorf-Herkendorf hat einen Traumstart in die neue Spielzeit hingelegt. Zwei Spiele, zwei Siege, 7:1 Tore – der Aufsteiger steht mit sechs Punkten auf Rang fünf der Tabelle. Am Sonntag (15 Uhr) empfängt das Team von Trainer Artjom Grincenko den SV Iraklis Hellas Hannover, der bislang drei Zähler auf dem Konto hat.

Beim 1:0 gegen den TSV Mühlenfeld sorgte Robin Tegtmeyer in der 53. Minute für das Tor des Tages. Auch wenn die SSG in dieser Partie nicht ihr Offensivfeuerwerk aus den ersten Begegnungen zünden konnte, blieb am Ende die makellose Bilanz bestehen. „Die Kadersituation ist gut, sodass wir wieder die Qual der Wahl haben, wer spielt oder im Kader steht. Ich hoffe, dass bleibt noch länger so“, betont Grincenko.

Gegen Iraklis erwartet der Coach jedoch ein ganz anderes Spiel. Die Gäste verfügen über zahlreiche erfahrene Akteure und zeigten beim 5:2-Sieg gegen den VfR Ochtersum ihr Offensivpotenzial. „Wir spielen wieder zuhause und wollen bzw. müssen diszipliniert unser Spiel umsetzen. Iraklis ist gespickt mit guten und erfahrenen Spielern, sodass wir auf der Hut sein müssen“, so Grincenko, der sich besonders auf ein Wiedersehen mit Offensivmann Arash Tahewen freut.

Mit einem weiteren Erfolg könnte Halvestorf den Kontakt zur Spitzengruppe um Eilvese, Barsinghausen und Ramlingen-Ehlershausen halten. Zugleich wäre es der nächste Schritt, um sich frühzeitig im oberen Tabellenfeld festzusetzen – ein Luxus, den sich ein Aufsteiger nicht selbstverständlich erarbeitet.