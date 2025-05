Halvestorf vor Aufstieg - Jahn Leveste erster Verfolger

Am 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 zeichnete sich ein klareres Bild im Titelrennen und Abstiegskampf ab. Tabellenführer Halvestorf siegte souverän. Für Goltern stand das Heimspiel im Zeichen des Abschieds – sportlich gelang ein klarer Sieg. Der Spieltag bot Tore, Emotionen und Entscheidungen mit Langzeitwirkung.

Der TSV Goltern verabschiedete fünf langjährige Spieler mit einem verdienten Heimsieg gegen den Vorletzten aus Salzhemmendorf. Die Tore von Kolter (16.), Keil (47., 49.) und Bock (87.) sorgten für klare Verhältnisse. Krajas Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 (74.) war nur Ergebniskosmetik. „Man hat gemerkt, es ging nur noch um die goldene Ananas. Aber wir wollten unseren Rentnern einen schönen Abschied bereiten – das ist uns gelungen“, bilanzierte Trainer Gustel Kuhn. „Ich bin stolz, diese Truppe trainieren zu dürfen. Was wir in der Rückrunde geleistet haben, ist sensationell.“

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Ein Klassenunterschied offenbarte sich beim Aufeinandertreffen des Tabellenletzten mit dem Spitzenteam aus Gehrden. Bereits nach 21 Minuten führten die Gäste durch Treffer von Mailahn (1.), Helka (19.) und Yattoma (21.) mit 3:0. Borowsky erhöhte in der zweiten Hälfte auf 4:0 (58.). Mühlenberg bleibt damit tief im Tabellenkeller, während Gehrden weiterhin realistische Chancen auf Rang zwei wahrt.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Der Spitzenreiter tat sich in Pyrmont lange schwer. Nach Weiberts frühem 1:0 (9.) drehte Halvestorf erst nach der Pause auf. Joker Bartelt traf zum Ausgleich (60.), ehe Tegtmeyer mit einem Doppelpack (72., 90.+3) die Partie entschied. Mit dem Sieg baut Halvestorf die Tabellenführung auf drei Punkte aus.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Torfestival in Arnum: Ein überragender Dreierpack von Richter (13., 16., 58.) legte den Grundstein für den deutlichen Sieg gegen Ihme-Roloven. Weitere Treffer von Schneider (61.), Roemgens (88.) und Langner Cepero (90.) rundeten das Offensivfeuerwerk ab. Die Gäste kamen durch Pulido-Leon zweimal zum Anschluss (23., 73.), konnten aber defensiv nicht standhalten. Arnum bleibt damit Dritter – punktgleich mit Gehrden.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Ein Rückschlag für Garbsen im Kampf um die Top fünf. Die Gäste aus Rinteln nutzten ihre Chancen effektiv: Kruska traf kurz vor der Pause (44.), Lohmeier machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf (90.). Garbsen bleibt bei 45 Punkten, während Rinteln mit dem Auswärtssieg einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt macht.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Zwei Eigentore von Enzen (25., 63.) brachten Jahn Leveste früh auf die Siegerstraße. Romaus setzte in der 75. Minute mit dem 3:0 den Schlusspunkt. Der TV Jahn bleibt Halvestorf weiter auf den Fersen und sichert Rang zwei – mit drei Punkten Rückstand.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Eine faustdicke Überraschung in Hameln: Der Vorletzte bezwang den Tabellenfünften aus Springe deutlich mit 5:2. Nach einer frühen Führung durch Gündüz (4.) entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Am Ende setzte sich Hameln dank eines starken Schlussspurts (Tore in der 70., 72. und 90.+4) verdient durch. Die Gastgeber schöpfen im Abstiegskampf neue Hoffnung.